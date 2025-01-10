В Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене

В России появились в продаже новые кроссоверы Kia KX1 по цене от ₽2,7 млн

Кроссовер Kia KX1, представляющий собой перелицованную версию Kia Stoniс для Китая, продолжают поставлять в Россию. Так, один из дилеров предлагает модель в комплектации Sunroof по цене 2 690 000 руб. Среди опций климат-контроль, камера заднего вида, люк на крыше и прочее.

KIA KX1

Кроссовер Kia KX1 создан на базе Rio, но немного меньше хэтчбека X-Line. Автомобиль предлагается с безальтернативным бензиновым двигателем объемом 1 л и мощностью 100 л.с. и с автоматом. Привод передний.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли новый кроссовер Volkswagen.

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Источник: Autonews.ru