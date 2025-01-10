В России ждут скачка цен на авторынке — стоит ли сейчас покупать новую машину

Вице-президент РОАД Мигаль предрек рост цен в России на новые автомобили до 50%

Цены на новые автомобили на рынке России могут вырасти в 2025 году на 30-50%. Такой прогноз озвучил генеральный директор сети автосалонов Freshauto и вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Денис Мигаль.

Особенно заметен рост цен будет во второй половине года, выразил уверенность эксперт. Причем подорожание коснется и вторичного рынка.

«Подержанные автомобили должны дешеветь на 10-15% в год, так как становятся старше. Но они не будут дешеветь, они будут дорожать», – убежден эксперт.

Мигаль советует всем автовладельцам, кто хотел бы поменять машину, повременить с покупкой и пока поездить на имеющемся автомобиле. Если же существует насущная необходимость в новом авто, то приобретать его нужно сейчас.

«Если вы сейчас нуждаетесь в автомобиле, но не покупаете, потому что ждете скидок, — я бы не рекомендовал так делать. Надо брать здесь и сейчас, нет смысла чего-то ждать, ждать весны или ждать лета, и ждать удешевлений. Не будет никаких удешевлений, не будет никаких скидок, поэтому я рекомендую: нужна машина — бери, если вы нашли то, что нужно. Конечно, перед покупкой всегда проверяйте качество автомобиля, либо берите в тех местах, где есть проверенные дилеры», — пояснил Денис Мигаль.

Напомним, согласно данным Минпромторга, в России в 2024 году реализовано более 1,8 млн автомобилей, включая легковые, грузовые и автобусы. Этот показатель на 39% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Источник: ura.news