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Появились первые фото новых уникальных версий Toyota Land Cruiser Prado и еще двух моделей

Ателье TOM'S показало особые версии Land Cruiser Prado, GR Yaris и Crown Sport

10 января на Токийском автосалоне Toyota представила совместную работу с легендарным японским тюнинг-ателье TOM'S.

Уже появились первые изображения одного из главных сюрпризов – Toyota Land Cruiser Prado J250 в эксклюзивном обвесе от TOM'S.

Toyota Land Cruiser Prado by TOM'S
Toyota Land Cruiser Prado by TOM'S
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Изображения позволяют оценить изменения, преображающие брутальный внедорожник. Главное отличие – новый передний бампер. TOM'S разработал для Prado J250 агрессивный аэродинамический сплиттер. Завершают картину стильные шестиспицевые легкосплавные диски с фрезерованной поверхностью. Салон внедорожника будет отделан белой кожей.

Однако, Toyota и TOM'S не ограничиваются только обновленным Prado. В рамках автосалона будут представлены новые комплекты отделки для двух других моделей Toyota: спортивного хэтчбека GR Yaris и нового кроссовера Crown Sport. Пока детали этих комплектов держатся в секрете.

Toyota GR Yaris by TOM'S
Toyota Crown Sport by TOM'S

Источник: Drom

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | TOM'S
Количество просмотров 29185
11.01.2025 
Фото:Unsplash | TOM'S
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