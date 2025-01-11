Появились первые фото новых уникальных версий Toyota Land Cruiser Prado и еще двух моделей
10 января на Токийском автосалоне Toyota представила совместную работу с легендарным японским тюнинг-ателье TOM'S.
Уже появились первые изображения одного из главных сюрпризов – Toyota Land Cruiser Prado J250 в эксклюзивном обвесе от TOM'S.
Изображения позволяют оценить изменения, преображающие брутальный внедорожник. Главное отличие – новый передний бампер. TOM'S разработал для Prado J250 агрессивный аэродинамический сплиттер. Завершают картину стильные шестиспицевые легкосплавные диски с фрезерованной поверхностью. Салон внедорожника будет отделан белой кожей.
Однако, Toyota и TOM'S не ограничиваются только обновленным Prado. В рамках автосалона будут представлены новые комплекты отделки для двух других моделей Toyota: спортивного хэтчбека GR Yaris и нового кроссовера Crown Sport. Пока детали этих комплектов держатся в секрете.
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Источник: Drom