В Россию вернулся проверенный японский кроссовер по цене дешевле «китайцев»

Mitsubishi Outlander появился у российских дилеров по цене от 3,5 млн рублей

Стоимость Mitsubishi Outlander четвертого поколения снизилась с отметки 5 350 000 рублей до 3 495 000 рублей.

Mitsubishi Outlander

Предложение от владивостокской компании включает переднеприводную версию Style с 215-сильной гибридной силовой установкой всего за 3 495 000 рублей. В эту стоимость уже включены утильсбор, доставка в Москву и полное таможенное оформление (СБКТС и ЭПТС). Более дорогая комплектация Excellent оценивается в 3 625 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Outlander

Китайские кроссоверы, которые раньше казались более доступной альтернативой, теперь оказываются дороже. Цена Jaecoo J8 стартует от 4 599 000 рублей, Jetour X90 Plus в средней комплектации стоит 3 599 900 рублей, а базовая версия Geely Atlas обойдется минимум в 3 517 190 рублей.

За 3 700 000 рублей можно приобрести полноприводный Outlander, доставляемый из Дубая. Эта топовая комплектация порадует богатым оснащением: цифровая приборная панель, кожаный салон, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль. Под капотом 2,5-литровый 184-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с вариатором.

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Источник: Автоновости дня