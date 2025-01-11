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В Россию вернулся проверенный японский кроссовер по цене дешевле «китайцев»

Mitsubishi Outlander появился у российских дилеров по цене от 3,5 млн рублей

Стоимость Mitsubishi Outlander четвертого поколения снизилась с отметки 5 350 000 рублей до 3 495 000 рублей.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Предложение от владивостокской компании включает переднеприводную версию Style с 215-сильной гибридной силовой установкой всего за 3 495 000 рублей. В эту стоимость уже включены утильсбор, доставка в Москву и полное таможенное оформление (СБКТС и ЭПТС). Более дорогая комплектация Excellent оценивается в 3 625 000 рублей.

Интерьер Mitsubishi Outlander
Интерьер Mitsubishi Outlander
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Рама, почти 5 метров в длину, клиренс 217 мм, 250 сил… И всего за 2 млн рублей!

Китайские кроссоверы, которые раньше казались более доступной альтернативой, теперь оказываются дороже. Цена Jaecoo J8 стартует от 4 599 000 рублей, Jetour X90 Plus в средней комплектации стоит 3 599 900 рублей, а базовая версия Geely Atlas обойдется минимум в 3 517 190 рублей.

За 3 700 000 рублей можно приобрести полноприводный Outlander, доставляемый из Дубая. Эта топовая комплектация порадует богатым оснащением: цифровая приборная панель, кожаный салон, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль. Под капотом 2,5-литровый 184-сильный бензиновый двигатель, работающий в паре с вариатором.

Источник: Автоновости дня

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Лежнин Роман
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 40836
11.01.2025 
Фото:Mitsubishi
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