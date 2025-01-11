В Россию вернулся надежный седан Skoda по приятной цене

На российском рынке появились седаны Skoda Octavia A7 по цене от 2,4 млн рублей

В Россию вернулась Skoda Octavia в кузове A7. Несмотря на то, что данная модель не выпускалась для большинства рынков с 2020 года, сейчас она вновь доступна для российских покупателей.

Новые автомобили Skoda Octavia A7 можно приобрести по цене от 2 400 000 рублей. Мультибрендовый автосалон из Уфы предлагает Octavia A7 за минимальные 2 400 000 рублей. В эту цену включены все необходимые документы для регистрации автомобиля и уплаченный утилизационный сбор.

Skoda Octavia A7

Комплектация базовой версии включает в себя множество современных опций, таких как: системы безопасности (ABS, EBD), две фронтальные подушки безопасности, кондиционер, электростеклоподъемники во всех дверях, гидроусилитель руля, боковые зеркала с электроприводом, штатная мультимедийная система с ЖК-дисплеем, AUX и USB, мультифункциональный руль и литые диски.

Кроме того, на рынке представлено несколько других вариантов Skoda Octavia A7. Один из частных продавцов в Уфе предлагает автомобиль за 2 459 000 рублей. В его объявлении подчеркивается наличие кожаного салона, мульти-руля, круиз-контроля, кондиционера и мультимедийной системы с навигацией и поддержкой Apple CarPlay.

Интерьер Skoda Octavia A7

Еще один мультибрендовый автосалон также предлагает аналогичную модель за 2 530 000 рублей. В этом случае покупатель может рассчитывать на двухлетнюю техническую гарантию, охватывающую 48 основных узлов и агрегатов.

Для сравнения, модель Москвич 6 в средней комплектации «Бизнес» с шестиступенчатым «роботом» стоит от 2 976 000 рублей, что значительно выше цен на Skoda Octavia A7. В топовой версии «Техно» стоимость может возрасти еще больше, что делает выбор в пользу Skoda еще более очевидным.

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Источник: Автоновости дня