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Мужчина отсудил у троллейбусного парка деньги за то, что водитель зажал дверями его голову

Житель Чебоксар отсудил 50 тыс. рублей за зажатую дверями троллейбуса голову

Житель города Чебоксары, ставший жертвой неосторожности водителя троллейбуса, отсудил 50 тысяч рублей у местного троллейбусного управления после того, как его голова была зажата дверями общественного транспорта.

Согласно решению Ленинского районного суда, инцидент произошел на остановке О. Кошевого. Когда пассажир, который на тот момент имел 40-летний опыт поездок на троллейбусах, собирался выйти, водитель, не дождавшись, пока он полностью покинет транспорт, закрыл двери. В результате этого действия голова мужчины оказалась зажатой между створками задней двери троллейбуса.

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Пострадавший описывал свои ощущения как «нестерпимую боль в височной части головы», и, по его словам, сжатие продолжалось достаточно долго, что усугубило травму. Водитель, не обратив внимания на состояние пассажира, продолжил движение, оставив его в мучительных страданиях.

После инцидента мужчина обратился в больницу, где ему была оказана медицинская помощь. Он прошел курс лечения у травматолога и невролога, что подтвердило серьезность его травмы. В иске, который он подал в суд, он оценил свои моральные страдания в 200 тысяч рублей, что, по его мнению, соответствовало уровню боли и дискомфорта, которые он испытывал.

Однако суд, рассмотрев все обстоятельства дела, решил снизить сумму компенсации до 50 тысяч рублей.

Источник: Газета.Ru

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Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 92
12.01.2025 
Фото:Depositphotos
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