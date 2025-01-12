Россиянам рассказали, что в первую очередь нужно делать, если на машину упал снег с крыши

Егор Лысой: Водителю следует вызвать полицию, если на его автомобиль упал снег

С приходом зимы многие автомобилисты сталкиваются с неприятной ситуацией: на припаркованный автомобиль может упасть снег или сосульки с крыши здания. Это не только может повредить кузов, но и стать источником серьезных хлопот для владельца. Важно знать, как правильно действовать в таких случаях, чтобы минимизировать последствия и получить компенсацию за ущерб.

Согласно информации, предоставленной руководителем центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егором Лысым, если ваш автомобиль пострадал от упавшего снега или льда, вызывать ГАИ не имеет смысла. Дело в том, что такие ситуации не классифицируются как дорожно-транспортные происшествия. Вызвать нужно сотрудников полиции.

Пока вы ждете сотрудников полиции, сделайте фотографии места происшествия. По словам специалиста, фотографию нужно сделать таким образом, чтобы было видно повреждения, адрес дома, рядом с которым стоит машина, крыша, а также номерной знак автомобиля.

После того как вы зафиксировали все необходимые данные, следующим шагом будет определение виновной стороны. Это может быть управляющая компания, городские службы или владелец здания.

Чтобы получить возмещение ущерба, вам нужно будет обратиться к виновнику инцидента с досудебной претензией. В документе следует указать суть происшествия, сумму ущерба, а также приложить подтверждающие документы: фотографии повреждений, акт полиции и отчет эксперта об оценке ущерба.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: Российская газета