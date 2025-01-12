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Россиянам рассказали, что в первую очередь нужно делать, если на машину упал снег с крыши

Егор Лысой: Водителю следует вызвать полицию, если на его автомобиль упал снег

С приходом зимы многие автомобилисты сталкиваются с неприятной ситуацией: на припаркованный автомобиль может упасть снег или сосульки с крыши здания. Это не только может повредить кузов, но и стать источником серьезных хлопот для владельца. Важно знать, как правильно действовать в таких случаях, чтобы минимизировать последствия и получить компенсацию за ущерб.

Согласно информации, предоставленной руководителем центра урегулирования розничных убытков СберСтрахования Егором Лысым, если ваш автомобиль пострадал от упавшего снега или льда, вызывать ГАИ не имеет смысла. Дело в том, что такие ситуации не классифицируются как дорожно-транспортные происшествия. Вызвать нужно сотрудников полиции.

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Пока вы ждете сотрудников полиции, сделайте фотографии места происшествия. По словам специалиста, фотографию нужно сделать таким образом, чтобы было видно повреждения, адрес дома, рядом с которым стоит машина, крыша, а также номерной знак автомобиля.

После того как вы зафиксировали все необходимые данные, следующим шагом будет определение виновной стороны. Это может быть управляющая компания, городские службы или владелец здания.

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Чтобы получить возмещение ущерба, вам нужно будет обратиться к виновнику инцидента с досудебной претензией. В документе следует указать суть происшествия, сумму ущерба, а также приложить подтверждающие документы: фотографии повреждений, акт полиции и отчет эксперта об оценке ущерба.

Источник: Российская газета

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Лежнин Роман
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 124
12.01.2025 
Фото:freepik / fxquadro
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