Стали известны подробности смертельного ДТП на ж/д переезде в Ленобласти

В Ленобласти организована проверка по факту столкновения автомобиля с поездом

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварией на ж/д переезде в Ленинградской области. Там в воскресенье утром автомобиль столкнулся с электропоездом.

ДТП произошло в поселке Щеглово Всеволожского района. Уточняется, что водитель такси выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. Машинист электрички применил экстренное торможение, но аварии избежать не удалось.

Погибла пассажирка такси. Ее личность устанавливают.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области