Назван топ-5 самых надежных японских автомобилей за 500 тыс. рублей на рынке РФ

Эксперт Ковалев: Nissan Note является самым надежным японским авто за ₽500 тысяч

Nissan Note первого поколения – один из лучших автомобилей производства Японии в ценовом диапазоне до 500 тыс. рублей. Таким мнением поделился эксперт компании Expocar Александр Ковалев.

Он подчеркнул, что при выборе японской машины дешевле полумиллиона рублей стоит присмотреться к моделям начала или середины 2000-х годов.

«Это неприхотливый, вместительный городской автомобиль, который отличается высокой надежностью», – уточняет эксперт.

Второе место среди лучших «японцев» за 500 тыс. рублей Ковалев называет Mitsubishi Lancer девятого поколения. Эта модель особенно популярна у молодежи, при этом такие автомобили часто «перекидывают» друг другу, не уделяя должного внимания их техническому состоянию, и в этом их главный минус подчеркивает Ковалев.

Третье место эксперт отдал Toyota Corolla – этот автомобиль известен своей впечатляющей надежностью, но у этого плюса есть и минус: несмотря на то, что такие модели действительно редко ломаются, за 500 тыс. рублей можно купить только модель с пробегом от 250 тыс. километров, уточняет Ковалев.

Стоит также обратить внимание на Nissan Tiida и Mazda 3 – эти модели являются достойной альтернативой в ценовом бюджете 500 тыс. рублей, резюмирует Ковалев.

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Источник: rg.ru