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В России возобновился выпуск этих популярных машин

АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей Lada

АВТОВАЗ 13 января снова запустил конвейеры после плановых новогодних каникул. Компания согласно плану возобновила работу после новогодних праздников и корпоративного отпуска.

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Производство автомобилей, а также запчастей для них возобновилось на всех линиях предприятий компании. Выходные начались 29 декабря. В период корпоративного отпуска АВТОВАЗ намеревался провести работы по модернизации производства. В основном, она связана с грядущим началом выпуска новой модели Lada Iskra, рассказали в компании.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: ТАСС

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Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1013
13.01.2025 
Фото:Depositphotos
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