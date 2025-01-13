В России возобновился выпуск этих популярных машин

АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей Lada

АВТОВАЗ 13 января снова запустил конвейеры после плановых новогодних каникул. Компания согласно плану возобновила работу после новогодних праздников и корпоративного отпуска.

Производство автомобилей, а также запчастей для них возобновилось на всех линиях предприятий компании. Выходные начались 29 декабря. В период корпоративного отпуска АВТОВАЗ намеревался провести работы по модернизации производства. В основном, она связана с грядущим началом выпуска новой модели Lada Iskra, рассказали в компании.

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Источник: ТАСС