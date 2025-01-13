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Стало известно, какие иномарки могут исчезнуть в РФ из-за повышения утильсбора

Повышенный утильсбор изменит ситуацию в сегменте мощных иномарок на авторынке РФ

Введение повышенного утильсбора на автомобили зарубежного производства изменит ситуацию на авторынке России. В частности, эта мера может негативно сказаться на поставках мощных иномарок.

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Изменения на фоне утильсбора, который будет составлять порядка 20% от стоимости автомобиля, затронут практически все виды транспорта, включая популярные у россиян модели. Наименее выгодными для ввоза в нашу страну станут автомобили с объемом двигателя 1,0-2,0 литра, а также гибридные машины и электрокары.

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Также эксперты автоотрасли прогнозируют сокращение поставок машин с двигателями объемом от 2,0 литров: Toyota Land Cruiser, Hyundai Palisade, Mitsubishi Outlander и Kia Sportage. В текущих реалиях ввоз автомобилей с двигателями объемом более 3,0 литров будет экономически нецелесообразен. Другими словами, сегмент мощных иномарок с такими двигателями заметно снизится в России в обозримом будущем.

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Источник: rusamara.com

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Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 471
13.01.2025 
Фото:Depositphotos
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