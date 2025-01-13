Россия начинает выпуск нового двигателя V8

Трактор К-7М «Кировец» получит новый двигатель ТМЗ V8 мощностью 465 сил

Тутаевский моторный завод начал подготовку производства новой серии двигателей. Моторы предназначены для тракторов К-7М «Кировец» – в наступившем году Петербургский тракторный завод выпустит партию машин с новыми силовыми установками. Отдача двигателей в разных конфигурациях составит 370-465 л.с.

Причем базовых моделей будет две: ТМЗ 8483.10 «Эталон» имеет распределенный впрыск и блок управления М230, а вот на ТМЗ 8801.10 «Прогресс» будут ставить непосредственный впрыск (производитель – АЗПИ) и блок управления М240, что дает повышенный момент «на низах», снижение тепловыделения, шума и вибраций. Все варианты новых движков будут улучшены по сравнению с предыдущим поколением – за счет модернизированного поршня, поликлинового привода агрегатов и чугунной ГБЦ.

Более года назад, еще в декабре 2023 года, экспериментальные образцы двигателей начали испытывать на стендах, а в 2024 году поставили такой мотор на К-7М «Кировец». По результатам тестов внесли изменения в конструкцию.

«Изготовили ряд принципиально новых деталей, а также новый узел – редуктор для передачи момента от двигателя на топливный насос. Такого редуктора не было на предыдущих моделях двигателей, потому что для работы топливного насоса двигателя с системой Common Rail нужна более высокая частота вращения», – пояснил главный технолог ПАО «ТМЗ» Сергей Коровкин.

На ТМЗ говорят, что изменения конструкции и технологии как на самом предприятии, так и у поставщиков затронут несколько десятков компонентов, однако в целом двигатели сохранят высокую унификацию с выпускаемой в настоящее время серией 8481.10. Ну а легендарный «Кировец», по идее, станет более мощным и комфортным трактором.

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Источник: КАМАЗ