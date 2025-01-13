Стало известно, сколько российские автомобилисты тратят на автосервис

«Автостат»: в 2024 году россияне израсходовали на автосервис 1 трлн рублей

Емкость российского рынка услуг автосервиса составила в 2024 году 1 трлн рублей. Уточняется, что в эту сумму входят объемы рынка услуг по техобслуживанию и ремонту (594,2 млрд руб.) и ведущим услугам (408,2 млрд руб.). Аналитики выяснили, что на долю официальных дилеров (47,3 млрд рублей) приходится 8% от объема рынка услуг по ТО и ремонту.

Среди ведущих услуг значатся автомойка, шиномонтаж и кузовные работы. На независимые автосервисы пришлось значительно больше работ в денежном эквиваленте: 225,3 млрд рублей, или 38% объема рынка автосервиса. Стоимость работ, которые проводили частные механики или сами автовладельцы, оценивается в 321,6 млрд рублей (54%) без учета стоимости деталей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: «Автостат»