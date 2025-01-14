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Доступная цена и простота обслуживания: самые популярные марки машин в России

Аналитики «Дзен»: Lada — самый популярный автомобильный бренд в России

Платформа «Дзен» опубликовала исследование о том, какие автомобили предпочитают россияне. На основе анализа публикаций авторов платформы самой обсуждаемой маркой стала Lada.

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Автомобилисты указывают на доступные цены и простоту обслуживания машин этого бренда, но отмечают и минусы (среднее качество сборки и недостаточный уровень комфорта).

На второй строчке расположилась марка Chery, далее следуют Haval и Changan. Среди плюсов китайских машин пользователи отмечают современный дизайн и богатое оснащение, среди минусов – качество материалов интерьера и недостаточную локализацию программного обеспечения.

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За последние несколько лет интерес к китайским маркам в России существенно увеличился. Это обусловлено их разнообразием и наличием в салонах на фоне снижения конкуренции среди западных марок.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: «Лента.ру»

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Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 139
14.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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