Доступная цена и простота обслуживания: самые популярные марки машин в России

Аналитики «Дзен»: Lada — самый популярный автомобильный бренд в России

Платформа «Дзен» опубликовала исследование о том, какие автомобили предпочитают россияне. На основе анализа публикаций авторов платформы самой обсуждаемой маркой стала Lada.

Автомобилисты указывают на доступные цены и простоту обслуживания машин этого бренда, но отмечают и минусы (среднее качество сборки и недостаточный уровень комфорта).

На второй строчке расположилась марка Chery, далее следуют Haval и Changan. Среди плюсов китайских машин пользователи отмечают современный дизайн и богатое оснащение, среди минусов – качество материалов интерьера и недостаточную локализацию программного обеспечения.

За последние несколько лет интерес к китайским маркам в России существенно увеличился. Это обусловлено их разнообразием и наличием в салонах на фоне снижения конкуренции среди западных марок.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: «Лента.ру»