Что сейчас с ценами на топливо? Даем полный расклад!

Эксперт ОНФ прокомментировал рост цен на дизельное топливо и бензин АИ-92

Важным аспектом реализации транспортной реформы является стоимость топлива, которая напрямую влияет на формирование тарифов на перевозку пассажиров и грузов, а в целом на стоимость продуктов и товаров. «Народный Фронт» начиная с июля 2023 года, когда был отмечен резкий рост, проводит ежемесячный мониторинг уровня цен топлива на отдельных АЗС.

Мониторинг проводится постоянно на 150-160 (в зависимости от даты обновления) автозаправочных станциях (далее - АЗС) в 83 регионах1 РФ для бензина марки АИ-92 и дизельного топлива. При этом Народный Фронт не раз обращал внимание на проблему резкого роста цен на топливо, особенно на дизель в период посевных работ и сбора урожая, период летних отпусков.

На графиках выше показана динамика средней стоимости дизельного топлива и бензина марки АИ-92 по наблюдаемым АЗС (более 150) (красная пунктирная линия – заявлено снижение демпфера на 50%2; зеленая – возврат прежних выплат по демпферу3)

В целом, исходя из анализа динамики цен на топливо, можно сделать вывод о том, что цена на дизельное топливо является наименее чувствительной к принимаемым мерам по стабилизации роста стоимости.

За весь период мониторинга с июля 2023 года по декабрь 2024 года отмечается:

стабильный рост стоимости дизельного топлива на наблюдаемых АЗС (отмечен рост на 19%, с среднего показателя в 58,97 руб. до 69,96 руб.). Наиболее резкий рост отмечен начиная с августа 2023 до октября 2023 (сразу почти на 10%, со среднего показателя в 59,27 руб. до 65,07 руб.), который, в т.ч. был связан со снижением топливного демпфера нефтяным компаниям (на 50% с 01 сентября 2023 до конца 2026 года 4 ).

). рост стоимости бензина марки АИ-92 почти на 13%, со среднего показателя 49,36 руб. до 55,56 руб. Однако, в отличие от дизеля динамика сопровождалась и снижением средней цены по наблюдаемым АЗС в период с 4-го квартала 2023 г по 1 квартал 2024 года, особенно с начала ввода Правительством РФ дополнительных мер в октябре 2023 года. Наиболее резкий рост отмечен начиная с августа 2023 до середины сентября 2023 (сразу на 6,8%, со среднего показателя в 50,70 руб. до 54,14 руб.), который также в т.ч. был связан со снижением демпфера.

Ввиду резкого роста цен на топливо, особенно в период сбора урожая, в октябре 2023 г. Правительством Российской Федерации был принят ряд последовательных мер5, направленных на сохранение стабильной ситуации на рынке топлива в период возрастающего спроса на него (весенние полевые работы, сезон отпусков, плановый ремонт нефтеперерабатывающих заводов и т.д.):

возврат топливного демпфера (с 01.10.23 6 );

); увеличение доли произведенного топлива, которую нефтяники должны продавать на бирже 7 ;

; введение заградительной экспортной пошлины для перекупщиков нефтепродуктов8.

Мониторинг показал, что в т.ч. после принятия данных мер, цены в октябре-ноябре 2023 стабилизировались, далее в ноябре – декабре 2023 года был отмечен незначительный рост по дизелю, характерный для данного периода в связи с переходом на зимний вид топлива. В целом в зимний период 2023-2024 отмечается некоторая стабилизация цены на топливо на наблюдаемых АЗС, однако начиная с марта-апреля 2024 г. рост возобновляется и усиливается с июня 2024 г.

Среди основных причин можно отметить следующие: увеличение с начала 2024 г. акциза на топливо, рост спроса на топливо в период посевных работ, туристических поездок, осуществление регламентных и аварийных работ на НПЗ и др.

Для сдерживания роста цен были приняты дополнительные меры в 2024:

увеличение с 01 апреля 2024 г. доли продаваемого на бирже дизельного топлива с 12,5 до 16 процентов) 9 ;

; введение ограничений на экспорт товарного бензина в течение 2024 года (временный запрет действовал с 1.03 по 19.05, с 29.06 по 31.0810, с 1.09 по 31.12.2024 г11, а также далее до 31.01.202512).

Кроме того, с 01.01.2025 вступил в силу ряд изменений в Налоговый кодекс13, затрагивающих механизм расчета топливного демпфера, а также условий предоставления инвестиционной надбавки в рамках механизма обратного акциза в нефтепереработке и ряд других.

Несмотря на принятые меры, по результатам мониторинга Народного Фронта14, отмечается рост стоимости топлива на примере отдельных наблюдаемых Для примера, за полгода (с июня по декабрь 2024 г.) было отмечено следующее повышение стоимости топлива на отдельных АЗС по бензину АИ-92 на 7–8,5 руб. (на 14 - 17%) – в Тамбовской области (г. Мичуринец), Владимирской области (г. Муром); по дизелю на 8,7–10 руб. (13%) – в Хабаровском крае (г. Советская Гавань), Томская область (г. Томск) и т.д.

За три месяца (с октября по декабрь 2024 г.) одно из максимальных повышений стоимости топлива на отдельных АЗС по бензину Аи-92 на 12 руб. (на 19%) зафиксировано в ЯНАО (г. Надым); по дизелю на 12 руб. (на 20%) – в Архангельской области (п. Коноша).

Необходимо отметить, что обычно в октябре-ноябре АЗС большинство субъектов страны переходят на реализацию зимнего и межсезонного дизельного топлива, в котором используются специальные добавки, в связи с чем его стоимость выше.

Ольга Позднякова, руководитель направления «Народный фронт. Аналитика»:

– Проводимый мониторинг Народного фронта показал, что цены на одну и ту же марку топлива могут иметь значительный разброс не только в пределах одного региона, но даже небольшого населенного пункта. Так, например, в Красноярском крае на двух АЗС, расположенных практически напротив друг друга (на расстоянии 3 км с противоположных сторон а/д М-54 «Енисей») стоимость дизеля 23.12.2024 различалась почти на 10 руб. (82,6 и 73 руб./литр).

Эксперты Народного Фронта отмечают, что наиболее критичным является рост цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны, особенно в период сбора урожая, сева озимых культур, посевных и иных сельскохозяйственных работ.

Народный Фронт продолжит ежемесячный мониторинг цен на топливо на различных АЗС.

1 Кроме Магаданской области, Чукотского АО, Донецкой НР, Луганской НР, Запорожской области, Херсонской области

2 Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ (вступил в силу с 01.09.2023)

3 Федеральный закон от 27.11.2023 N 539-ФЗ

4 Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ (вступил в силу с 01.09.2023)

5 http://government.ru/docs/49711/

6 Федеральный закон от 27.11.2023 N 539-ФЗ

7 Постановление Правительства РФ от 05.10.2023 N 1636

8 Постановление Правительства РФ от 05.10.2023 N 1637 "О внесении изменения в пункт 2 методики расчета ставок вывозных таможенных пошлин на отдельные категории товаров, выработанных из нефти"

9 Постановление Правительства РФ от 29.02.2024 N 244 "О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. N 669"

10 Постановление Правительства РФ от 29.02.2024 N 243 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации"

11 Постановление Правительства РФ от 13.08.2024 N 1074 "О введении временного запрета на вывоз бензина товарного из Российской Федерации"

12 Постановление Правительства РФ от 28.11.2024 N 1661 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2024 г. N 1074"

13 Федеральный закон от 29.11.2024 N 416-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

14 Мониторинг цен на 180-192 (в зависимости от даты обновления) АЗС в 83 регионах РФ (кроме Магаданской области, Чукотского АО, Донецкой НР, Луганской НР, Запорожской области, Херсонской области) для бензина марки Аи-92 и дизельного топлива.