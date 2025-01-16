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АВТОВАЗ хочет выпускать новые коммерческие автомобили. Кто партнер?

АВТОВАЗ создаст отдельный бренд под линейку коммерческого транспорта

АВТОВАЗ планирует создать новый бренд для выпуска коммерческих автомобилей, включая как новые модели, разработанные совместно с партнером (имя не называют), так и уже выпускаемые фургоны и пикапы на базе Granta, Niva и Largus.

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Этот шаг ориентирован на перспективную нишу легких коммерческих автомобилей (LCV), на которой российские производители занимают лидирующие позиции.

Проект, по словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, стартует в 2025–2026 годах.

Производственным партнером, по всей видимости, выступит китайская компания, а возможными площадками для выпуска станут «ВИС-Авто» и бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге. Также в рамках нового бренда могут быть продолжены текущие проекты, такие как Largus и пикапы на базе Granta и Niva.

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Компания ориентируется на положительный пример китайского рынка с его разнообразием брендов и следуя этому тренду, планирует расширить присутствие в сегменте коммерческих авто. Производственные мощности будут настроены на модели с грузоподъемностью до 3,5 тонн, что предполагает возможность использования прав категории B для управления такими автомобилями.

Сейчас на российском рынке наблюдается стабильный спрос на легкие коммерческие автомобили. В 2024 году продажи Lada в этой категории составили 11 925 единиц, что позволило компании занять 95% сегмента компактных коммерческих авто в России.

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Эксперты оценивают сегмент как недозаполненный, с высоким спросом на маленькие фургоны, что делает его привлекательным для российских производителей. При успешной модели и правильной стратегии на рынке можно ожидать продаж до 40 тыс. единиц.

Вчера на ежегодной пресс-конференции АВТОВАЗ показал в Москве новую Lada Iskra и рассказал о планах на 2025 год.

Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 257
16.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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