Как меняются цены на поездки в такси в зависимости от сезона и других факторов

Эксперт Петрович рассказал, как в России изменятся цены на такси в 2025 году

Вопрос ценообразования в сфере такси приобретает особую актуальность в условиях меняющегося рынка пассажирских перевозок. Менеджер компании Yandex-Pro.com Максим Петрович в беседе с «За рулем» рассказал, что на формирование тарифов в этой сфере влияет целый комплекс факторов, которые нужно учитывать при прогнозировании стоимости поездок.

Рассуждая об особенностях ценообразования в службе такси в разных регионах России, Петрович отметил, что Москва, например, традиционно демонстрирует наиболее высокие показатели стоимости поездок.

Мнение эксперта

Максим Петрович, менеджер компании Yandex-Pro.com:

– По нашим прогнозам, в 2025 году в Москве следует ожидать повышения цен на такси на 15-20% относительно текущего уровня. Базовая стоимость поездки может увеличиться с 250 до 290-300 рублей, а средний чек – с 400 до 460-480 рублей.

Что касается Санкт-Петербурга, то Северная столица показывает более умеренную динамику роста цен на рынке пассажироперевозок, отмечает Петрович.

«Прогнозируемое повышение составит 12-15%. Базовая стоимость поездки может вырасти с 190 до 210-220 рублей, а средний чек – с 350 до 390-400 рублей», – отмечает специалист.

В крупных региональных центрах, таких как Екатеринбург, ожидается повышение цен на такси на 10-12%, прогнозирует Петрович. Базовая стоимость поездки может увеличиться со 150 до 165-170 рублей, а в Новосибирске цены вырастут примерно на 8-10%. Базовая стоимость поездки в этом регионе может подняться со 140 до 150-155 рублей.

Называя ключевые причины повышения цен в сфере такси, Петрович отметил, что наиболее существенное влияние в 2025 году окажет увеличение стоимости запчастей и расходных материалов.

«По нашим оценкам, этот фактор может обеспечить до 40% от общего роста цен на поездки. Основными причинами являются усложнение логистических цепочек поставок, рост цен на комплектующие на международном рынке, увеличение сроков доставки запчастей, обслуживание автопарка, а также растущие затраты на техобслуживание автомобилей», – перечисляет специалист.

По мнению Петровича, затраты на ТО могут обеспечить порядка 25% от общего повышения цен.

Если говорить о динамике цен на такси с привязкой к сезонности, то в первом квартале текущего года ожидается умеренный рост в пределах 5-7%. Во втором квартале цены останутся стабильными, в третьем квартале возможно снижение цен на 3-5% (период отпусков). К концу года, в четвертом квартале ожидается традиционное повышение цен на 10-15% в преддверии праздников, резюмировал Петрович.