У дорогих иномарок тоже бывают дефекты — анонсирован отзыв более 1400 машин

Aston Martin отзовет более 1400 автомобилей из-за дефекта в камере заднего вида

Компания Aston Martin анонсировала отзыв 1452 автомобилей на рынке США из-за сбоя в программном обеспечении головного устройства.

Возникшая проблема мешает отображению картинки с камеры заднего вида при включении задней передачи сразу после запуска автомобиля. В результате экран камеры перекрывает главное меню мультимедиа, а кнопки для переключения вида не работают.

Чтобы устранить неполадку, необходимо или перезапустить автомобиль, или дождаться полной загрузки системы, на это потребуется порядка 20-30 секунд. Программное обеспечение поставляет компания ART SpA, об ошибке ПО стало известно еще в октябре 2024 года.

Под отзыв попадают модели DBX707 в версии 2025 модельного года, DB12 2024 и 2025 годов, а также Vantage выпуска до 31 декабря 2024 года. Все владельцы указанных моделей до 30 января текущего года получат уведомления, а официальные дилеры бесплатно обновят программное обеспечение. Отмечается, что для автомобилей с функцией обновления «по воздуху» новая версия загрузится автоматически.

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Источник: carscoops.com