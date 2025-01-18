Новый доступный спорткар с запоминающимся дизайном, наконец, готов к продажам

Спорткар SC-01 стал частью бренда JMEV, чтобы получить лицензию на продажу

Рынок доступных спортивных автомобилей пополнился новым игроком – JMEV 01. Этот электрический родстер, ранее известный как SC-01, представляет собой результат сотрудничества стартапа Tianjin Gongjianpai Auto Technology и, что немаловажно, косвенной поддержки технологического гиганта Xiaomi.

История JMEV 01 начинается с Tianjin Gongjianpai Auto Technology, компании, основанной в 2016 году. Ее основатель, Фэн Сяотун, известный автолюбителям по своему YouTube-каналу China Car Custom (с 2018 года), занимался тюнингом автомобилей.

JMEV 01

Однако амбиции Фэн Сяотуна вышли за рамки тюнинга. Привлеченные инвестиции Xiaomi Group, а также участие в совете директоров соучредителя Xiaomi Лю Дэчжэна, позволили компании перейти к разработке и производству собственного автомобиля – SC-01.

JMEV 01 – это двухместный родстер с ярким и запоминающимся дизайном. Острые фары, круглые задние фонари и скошенные задние стойки придают ему спортивный и агрессивный облик. Несмотря на небольшие размеры (4106 х 1830 х 1170 мм, колесная база 2503 мм) JMEV 01 демонстрирует неплохую проходимость благодаря углам въезда и съезда в 10 и 16 градусов соответственно. Снаряженная масса в 1365 кг лишь на 25 кг превышает вес Porsche Cayman 987, что говорит о неплохой оптимизации веса.

Интерьер JMEV 01

Сердцем JMEV 01 является электрическая силовая установка, включающая два синхронных двигателя с постоянными магнитами TZ200XSWMA от компании Enpower – проверенного поставщика для таких гигантов, как Geely, SAIC, Great Wall Motor, Chery, Changan, Dongfeng, JAC и Xpeng. Каждый двигатель обладает пиковой мощностью 160 кВт (214 л. с.). Совокупная выходная мощность системы составляет 320 кВт (429 л. с.). Максимальная скорость JMEV 01 составляет 200 км/ч.

Ожидаемая цена JMEV 01 составляет около 40 000 долларов США, что делает его одним из самых доступных электрических родстеров на рынке.

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Источник: CarNewsChina