#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Бесплатное ТО и доступ к горячей линии первым покупателям флагманского кроссовера

Chery анонсировала особые условия покупки флагманского кроссовера Tiggo 9

Официальный дистрибьютор марки Chery в России анонсировал запуск программы, в рамках которой 7-местный кроссовер Tiggo 9 можно приобрести на привилегированных условиях. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
«До конца зимы при покупке семейного кроссовера Tiggo 9 владельцы получат комплекс сервисов и услуг поддержки – однократный бесплатный сезонный шиномонтаж и подписку на программу "Chery – помощь в пути" на 1 год с возможностью пролонгации при прохождении очередного ТО. Программа помощи включает в себя: запуск двигателя автомобиля от внешнего источника, вскрытие дверей, капота, багажника автомобиля, ремонт бескамерных шин с проколом, заправку топливом, замену колеса на запасное и многое другое», – уточнили в пресс-службе.
Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Рекомендуем
Новый большой кроссовер Chery — тест на русском Севере

Получить сертификат на бесплатное техобслуживание нового автомобиля могут первые 2000 человек, купивших Tiggo 9. Кроме того, владельцам Tiggo 9 предоставят бессрочный доступ обращений по телефону горячей линии.

Акция действует до 28 февраля 2025 года во всех салонах официальных дилеров марки Chery. Также для покупателей кроссовера до 1 марта 2025 года доступна рассрочка на максимально выгодных условиях под 0,01% годовых на три года, при первоначальном взносе 60%.

Chery Tiggo 9
Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9 доступен по цене от 4,15 млн рублей, с учетом уникальных преимуществ по программам: «Семейный кредит», Chery Easy, а также сдаче автомобиля в trade-in и по программе «Лояльный Trade-in».

Источник: пресс-служба «Чери Автомобили Рус»

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Количество просмотров 122
16.01.2025 
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Chery Tiggo 9

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв