Бесплатное ТО и доступ к горячей линии первым покупателям флагманского кроссовера

Chery анонсировала особые условия покупки флагманского кроссовера Tiggo 9

Официальный дистрибьютор марки Chery в России анонсировал запуск программы, в рамках которой 7-местный кроссовер Tiggo 9 можно приобрести на привилегированных условиях. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«До конца зимы при покупке семейного кроссовера Tiggo 9 владельцы получат комплекс сервисов и услуг поддержки – однократный бесплатный сезонный шиномонтаж и подписку на программу "Chery – помощь в пути" на 1 год с возможностью пролонгации при прохождении очередного ТО. Программа помощи включает в себя: запуск двигателя автомобиля от внешнего источника, вскрытие дверей, капота, багажника автомобиля, ремонт бескамерных шин с проколом, заправку топливом, замену колеса на запасное и многое другое», – уточнили в пресс-службе.

Chery Tiggo 9

Получить сертификат на бесплатное техобслуживание нового автомобиля могут первые 2000 человек, купивших Tiggo 9. Кроме того, владельцам Tiggo 9 предоставят бессрочный доступ обращений по телефону горячей линии.

Акция действует до 28 февраля 2025 года во всех салонах официальных дилеров марки Chery. Также для покупателей кроссовера до 1 марта 2025 года доступна рассрочка на максимально выгодных условиях под 0,01% годовых на три года, при первоначальном взносе 60%.

Chery Tiggo 9

Chery Tiggo 9 доступен по цене от 4,15 млн рублей, с учетом уникальных преимуществ по программам: «Семейный кредит», Chery Easy, а также сдаче автомобиля в trade-in и по программе «Лояльный Trade-in».

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Источник: пресс-служба «Чери Автомобили Рус»