Недавний российский бестселлер стал дешевле!

Опубликованы новые цены на автомобили бренда Solaris

Рекомендованные розничные цены на все модели бренда Solaris подверглись корректировке. Теперь кроссовер Solaris HC, ранее продававшийся в России как Hyundai Creta, вместо 2,51 млн стоит 2,65 млн рублей в базовой версии.

Приподнятый хэтч KRX (бывший Kia Rio X) оценен в 2,16 млн рублей вместо прежних 2,09 млн рублей, сообщает источник... Однако не все модели Solaris подорожали – есть и приятные новости.

Так, некогда числившийся в списках российских бестселлеров Hyundai Solaris, ныне продающийся под именем Solaris HS, по-прежнему стоит от 2,07 млн рублей. А у его «брата», седана Solaris KRS (ранее – Kia Rio), появилась связка двигателя 1.6 и МКП (ранее этот движок шел только с автоматом), поэтому минимальная цена стала даже ниже прежней и теперь составляет 2,06 млн рублей.

Напомним, модели Solaris производят по полному циклу (со сваркой и окраской кузовов) на заводе АГР в Санкт-Петербурге (ранее – завод ХММР) из комплектующих, оставшихся после ухода Hyundai из России. Перезапустившись в феврале 2024 года, к июлю предприятие успело выпустить более 10 тысяч машин, а в декабре – отметить 20-тысячный юбилей. Как сообщал «За рулем», из имеющихся на заводе машинокомплектов можно собрать 50-70 тысяч машин, если докупить некоторые компоненты.

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Источник: Автопоток