Надежная машина, разумная цена: лучшие авто с пробегом не дороже 1 млн рублей

Эксперт Черноусов назвал семь самых популярных машин дешевле ₽1 млн

В истекшем году россияне активно покупали авто с пробегом стоимостью до 1 млн рублей. Самые популярные из них перечислил глава департамента автомобилей с пробегом компании «Рольф» Вадим Черноусов.

Лидирует Hyundai Solaris рестайлинг первого поколения (2014-2017 годы). Модель отлично зарекомендовала себя с точки зрения цены и качества. Средняя цена равна 951 тыс. рублей.

На второй строчке оказался Ford Focus III поколения (2011-2015), средняя стоимость составляет 726 тыс. рублей. На третьей позиции Hyundai Solaris первого поколения, но дорестайлинговый (2010-2014), средняя стоимость 727 тыс. рублей.

Далее следует Volkswagen Polo пятой генерации (2009-2015) со средней ценой 713 тыс. рублей. Топ-5 замыкает Kia Rio третьего поколения (2011-2015), средняя стоимость 769 тыс. рублей, Ford Focus II (526 тыс. рублей) и Opel Astra J (860 тыс. рублей).

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: «Газета.Ru»