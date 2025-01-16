АКП, полный привод и топовая комплектация – на рынок выходит новый кроссовер

Jetour анонсировал выход в России кроссовера T2 с АКП в комплектации Discovery

Кроссовер Jetour T2 в новой комплектации Discovery и c 8-ступенчатой автоматической коробкой передач выходит на российский авторынок. О дебюте в нашей стране рассказали в пресс-службе бренда.

Jetour T2

Максимальная комплектация Jetour T2 получила новую трансмиссию, расширенный набор функций комфорта для водителя и пассажиров. Среди них система очистки воздуха в салоне с фильтром частиц PM 2.5, зеркало заднего вида с автозатемнением, подогрев спинок сидений второго ряда, сиденье водителя с функцией массажа, регулировка поддержки для ног переднего пассажирского сиденья, розетка 220В в багажнике и система старт/стоп.

Jetour T2

«Jetour T2 стал первой моделью внедорожной линейки «T» бренда Jetour в России. В базовой комплектации автомобиль оснащается системой полного привода и двигателем 245 л.с. в сочетании с роботизированной семиступенчатой коробкой передач. Jetour T2 отличается впечатляющими параметрами геометрической проходимости: минимальный дорожный просвет 220 мм, углы въезда и съезда 28 градусов, максимальная глубина преодолеваемого брода 700 мм», – уточнили в пресс-службе.

Уже в стандартной комплектации автомобиль оснащен светодиодной оптикой, панорамной крышей, системой бесключевого доступа, датчиками света и дождя, датчиком глубины брода, двухзонным климат-контролем, легкосплавными дисками с шинами размерностью 255/60 R19.

В салоне есть беспроводная зарядка для телефона, цифровая панель приборов диагональю 10,25 дюймов и мультимедиа с экраном 15,6 дюймов и поддержкой Apple CarPlayи Android Auto.

Кроме того, у кроссовера есть пакет теплых опций, включающий подогрев передних форсунок стеклоомывателя, лобового стекла, боковых зеркал заднего вида, рулевого колеса, передних сидений, сидений второго ряда, заднего стекла.

О цене новой комплектации обещают сообщить позже.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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Источник: Пресс-служба «Джетур Мотор Рус»