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87-летний дедушка купил новенькую Toyota GR Corolla в качестве первого «простого» автомобиля

Херб Стерн приобрел Toyota GR Corolla 2025 года в 87 лет

Херб Стерн, 87-летний житель Сан-Диего, недавно приобрел Toyota GR Corolla 2025 года в комплектации Premium Plus с автоматической коробкой передач.

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Казалось бы, ничего особенного, но он говорит, что этот автомобиль стал его первым четырехдверным транспортным средством (Ред.: на самом деле дверей у машины пять).

История Херба как автолюбителя впечатляет: его первой машиной был Ford Model A Coupe 1931 года, затем последовали MG TD, Triumph TR3 и множество других культовых моделей. Перед покупкой Corolla он владел Toyota GR Supra, но решил пересесть на более практичный хэтчбек.

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Стерн поделился этой новостью в Facebook (сеть запрещена в России), в группе владельцев GR Corolla, вызвав волну восхищения – его пост собрал более 1800 лайков.

Херб отметил, что его выбор продиктован желанием найти автомобиль, сочетающий практичность и удовольствие от вождения, и он купил бы Corolla раньше, но ждал появления автомобиля 2025 модельного года.

Toyota GR Corolla 2025 года
Toyota GR Corolla 2025 года

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Toyota GR Corolla 2025 года – это обновленный хот-хэтч с полным приводом и мощным 1,6-литровым турбомотором, выдающим 304 л.с. и 400 Н.м крутящего момента. Машина сочетает передовые технологии с традиционными элементами управления, что идеально соответствует ожиданиям Херба.

Несмотря на разочарование некоторыми современными системами, Херб наслаждается своим новым автомобилем, подчеркивая сбалансированность в ней комфорта и драйва.

«На моем надгробии собирались написать: «У него никогда не было четырехдверного автомобиля. Полагаю, это больше не сработает!», – отметил Херб в своем посте.

Некоторые комментаторы поправили его, что технически хэтчбек Corolla – пятидверная машина, так что он все еще в безопасности.

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Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Фото:Herb Stern
Количество просмотров 44182
19.01.2025 
Фото:Herb Stern
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Отзывы о Toyota Corolla (6)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Corolla  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Салон, "лицо", "красный металлик специальный" цвет красивый...
Недостатки:
Для меня нет.
Комментарий:
Комплектация Комфорт, выпуск 2020 года, турецкая сборка. Купил за 1400. Навигатора нет - поставил на смартфон зеркало АА - сейчас выводится яндекс-навигатор, фотки, видео, тач-музыка на ГУ. На трассе Сортавала жму 150 на отдельных участках - сидит, как влитая на дорожном полотне. Повороты проходит на ура. Ветер боковой не чувствуется совсем. Заправляю ЭКТО-95 на Лукойле. Руль с так называемым электроприводом - можно пальцем крутить. Шумоизоляция ? Меня устраивает - я же еду, а не сплю в ней. Багажник - нам хватает.. И в магазин, и на природу..Кондиционер работает отлично. Подогрев стекол - тоже. Обзор в зеркалах - отличный. Подогрев сидений и руля - отличный. Расход топлива - общий 9. Соглашусь с автором ниже - авто не для понтов, а сел и поехал.. Я люблю свою Короллу !!! И да - мне 51 год. Стаж - 30 лет.
+17