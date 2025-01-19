87-летний дедушка купил новенькую Toyota GR Corolla в качестве первого «простого» автомобиля

Херб Стерн приобрел Toyota GR Corolla 2025 года в 87 лет

Херб Стерн, 87-летний житель Сан-Диего, недавно приобрел Toyota GR Corolla 2025 года в комплектации Premium Plus с автоматической коробкой передач.

Казалось бы, ничего особенного, но он говорит, что этот автомобиль стал его первым четырехдверным транспортным средством (Ред.: на самом деле дверей у машины пять).

История Херба как автолюбителя впечатляет: его первой машиной был Ford Model A Coupe 1931 года, затем последовали MG TD, Triumph TR3 и множество других культовых моделей. Перед покупкой Corolla он владел Toyota GR Supra, но решил пересесть на более практичный хэтчбек.

Стерн поделился этой новостью в Facebook (сеть запрещена в России), в группе владельцев GR Corolla, вызвав волну восхищения – его пост собрал более 1800 лайков.

Херб отметил, что его выбор продиктован желанием найти автомобиль, сочетающий практичность и удовольствие от вождения, и он купил бы Corolla раньше, но ждал появления автомобиля 2025 модельного года.

Toyota GR Corolla 2025 года

Toyota GR Corolla 2025 года – это обновленный хот-хэтч с полным приводом и мощным 1,6-литровым турбомотором, выдающим 304 л.с. и 400 Н.м крутящего момента. Машина сочетает передовые технологии с традиционными элементами управления, что идеально соответствует ожиданиям Херба.

Несмотря на разочарование некоторыми современными системами, Херб наслаждается своим новым автомобилем, подчеркивая сбалансированность в ней комфорта и драйва.

«На моем надгробии собирались написать: «У него никогда не было четырехдверного автомобиля. Полагаю, это больше не сработает!», – отметил Херб в своем посте.

Некоторые комментаторы поправили его, что технически хэтчбек Corolla – пятидверная машина, так что он все еще в безопасности.

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Источник: The Drive