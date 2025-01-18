Просторный салон, полный привод, недюжинная мощь: раскрыты характеристики нового седана

Китайский Минпром рассекретил новейший электрический седан BYD Han L

BYD Han L – полноразмерный седан, недавно рассекреченный Министерством промышленности Китая, обещает стать серьезным конкурентом для Toyota Avalon и BMW 5-й серии.

Габариты Han L впечатляют: 5050х1960х1505 мм при колесной базе в 2970 мм. Это сопоставимо с размерами Toyota Avalon, но технические характеристики выводят китайский седан на совершенно новый уровень. Ключевое отличие – это, безусловно, мощность.

BYD Han L

Уже базовая версия Han L с одним электромотором предлагает невероятные 680 л. с., топовая же модификация с полным приводом – 1102 л. с.

Для тех, кто предпочитает гибридную технологию, BYD предлагает более скромные, но все же впечатляющие варианты. Базовый гибрид оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л. с. и электромотором на 272 л. с.

Интерьер BYD Han L

Полноприводный гибридный вариант Han L получит 544 л. с. от электродвигателей, что делает его очень мощным соперником. Запас хода на электротяге в гибридных модификациях составляет 145 или 170 километров.

Внешний вид Han L, судя по доступным изображениям, выдержан в элегантном и современном стиле, характерном для премиальных седанов. 19-дюймовые колесные диски с шинами 245/45 дополняют образ, подчеркивая спортивный характер автомобиля.

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Источник: Autohome