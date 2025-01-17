Замена Jeep и Land Rover: популярный бренд выпустит новую линейку внедорожников
Принадлежащий компании Chery бренд Jetour планирует выпустить новую линейку дорогих гибридных внедорожников, для чего основан отдельный суббренд Jetour Zhongheng.
Уточняется, что марка будет конкурировать с брендом Tank, собрав первую модель, нацеленную на Tank 700. Глобальная задача бренда – стать еще одним Jeep или Land Rover.
Также известно, что Chery зарегистрировала три товарных знака в Государственном ведомстве интеллектуальной собственности. Это наименования Jetour G700, Jetour G900 и Jetour F700.
О том, какие авто соберут под этими названиями, не сообщается. Презентация новой модельной линейки внедорожников Jetour состоится 22 января.
На рынке России официально представлено шесть моделей Jetour.
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Источник: CarNewsChina