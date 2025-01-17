Замена Jeep и Land Rover: популярный бренд выпустит новую линейку внедорожников

Марка Jetour создаст новую линейку дорогих гибридных внедорожников

Принадлежащий компании Chery бренд Jetour планирует выпустить новую линейку дорогих гибридных внедорожников, для чего основан отдельный суббренд Jetour Zhongheng.

Уточняется, что марка будет конкурировать с брендом Tank, собрав первую модель, нацеленную на Tank 700. Глобальная задача бренда – стать еще одним Jeep или Land Rover.

Также известно, что Chery зарегистрировала три товарных знака в Государственном ведомстве интеллектуальной собственности. Это наименования Jetour G700, Jetour G900 и Jetour F700.

О том, какие авто соберут под этими названиями, не сообщается. Презентация новой модельной линейки внедорожников Jetour состоится 22 января.

На рынке России официально представлено шесть моделей Jetour.

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Источник: CarNewsChina