Три человека стали жертвами лобовой аварии с легковушкой и автобусом

В Подмосковье три человека погибли в ДТП с Audi и автобусом

Вечером 16 января в Дмитрове произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 18:30 на 81-м километре автодороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна.

Уточняется, что водитель Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте аварии.

Выясняются все обстоятельства инцидента, проводится проверка.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: пресс-служба ГУ МВД по Московской области