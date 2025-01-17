Три человека стали жертвами лобовой аварии с легковушкой и автобусом
В Подмосковье три человека погибли в ДТП с Audi и автобусом
Вечером 16 января в Дмитрове произошло смертельное ДТП. Авария случилась около 18:30 на 81-м километре автодороги А-104 Москва – Дмитров – Дубна.
Уточняется, что водитель Audi выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте аварии.
Выясняются все обстоятельства инцидента, проводится проверка.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Фото:МВД Медиа
301
17.01.2025
Фото:МВД Медиа
Поделиться:
Оцените материал:
0