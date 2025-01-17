Машину занесло, женщину деблокировали: две иномарки столкнулись на трассе
В Башкирии в аварии пострадали пятеро взрослых и ребенок
Днем 16 января на 3-м км автодороги Бирск – Тастуба – Сатка произошла авария. Уточняется, что автомобиль Hyundai Solaris занесло на дороге, в итоге он вылетел на встречку, где столкнулся с Daewoo Matiz.
В результате ДТП водитель и три пассажира Hyundai, среди которых ребенок 6 лет, госпитализированы в Бирскую ЦРБ. Водитель и пассажир второго авто также получили травмы.
Также сообщается, что сотрудникам МЧС пришлось деблокировать из выехавшего на встречную полосу автомобиля пострадавшую женщину и оказать ей первую помощь.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.
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Источник: Госавтоинспекция республики Башкортостан
Фото:МВД Медиа
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17.01.2025
Фото:МВД Медиа
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