Продажи китайских машин рекордно обвалятся в России: прогноз дилера

«Рольф»: в 2025 году продажи китайских авто в России снизятся на 17%

Доля продаж новых китайских машин на российском рынке в 2025 году сохранится на прошлогоднем уровне, считают российские автодилеры.

Глава департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов полагает, что доля продаж новых автомобилей китайских марок составит 60-65%. При этом он полагает, что в годовом выражении продажи «китайцев» упадут на 15-17%, а российский рынок покинут несколько китайских марок. В силу очень низкого спроса на отдельные марки дилерам приходится искусственно занижать цены и нести убытки.

Директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров считает, что в текущем году доля китайских марок на российском рынке новых авто останется на уровне прошлого года, составив 60-65%. Он ожидает рост рынка в 2025 году на 2-5%. По мнению Петрова, ухода каких-либо марок с рынка не произойдет.

Оба эксперта ожидают появления в 2025 году новых марок и расширения модельных линеек, уже представленных на рынке китайских автопроизводителей.

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Источник: Прайм