В России появился недорогой надежный кроссовер Toyota по цене Лады Весты

Российские дилеры продают новые кроссоверы Toyota Raize по цене 1,7 млн рублей

В условиях растущих цен на автомобили, параллельный импорт предлагает интересный альтернативный вариант, который можно приобрести по цене ниже, чем у отечественных моделей.

На сегодняшний день Toyota Raize можно найти на одном из классифайдов по цене от 1 731 000 рублей. Это довольно выгодное предложение, особенно если сравнить его с другими кроссоверами на российском рынке. Например, кроссовер «Москвич 3» в базовой комплектации стоит минимум 1 770 000 рублей, а «топовый» седан LADA Vesta с автоматической трансмиссией достигает 1 960 000 рублей.

Toyota Raize

Несмотря на то, что Toyota Raize поставляется в Россию по «серым» схемам, его характеристики и оснащение не оставляют равнодушными. По информации от компании, которая занимается его поставками, кроссовер будет представлен в праворульном исполнении с тканевым салоном. В стандартной комплектации можно ожидать наличие кожаного мульти-руля, медиасистемы с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также цифровой приборной панели.

Кроме того, Raize будет оснащен современными функциями, такими как бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, камера кругового обзора и адаптивный круиз-контроль.

Багажник Toyota Raize

Еще один вариант Toyota Raize можно найти в Улан-Удэ, где его цена составляет 2 050 000 рублей за максимальную комплектацию Z. Эта версия включает в себя двухцветную окраску кузова, камеру кругового обзора и набор электронных активных ассистентов водителя.

Для тех, кто предпочитает леворульные автомобили, стоит отметить, что в Екатеринбурге такой кроссовер в комплектации G обойдется минимум в 2 500 000 рублей. Эта версия отличается более простой аналоговой приборной панелью и отсутствием ряда современных функций, таких как бесключевой доступ.

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Источник: Автоновости дня