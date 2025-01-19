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Новейшая технологичная Тойота сильно подешевела в России

В России можно заказать Toyota Prius пятого поколения за 3,5 млн рублей

В конце августа 2024 года самый доступный Toyota Prius стоил 4 миллиона рублей, а сегодня его можно приобрести всего за 3,5 миллиона рублей.

Toyota Prius
Toyota Prius

Эта цена относится к модели 2023 года с передним приводом и 1,8-литровым бензиновым мотором в составе гибридной силовой установки. Продавец из Находки предлагает именно такой вариант.

Интерьер Toyota Prius
Интерьер Toyota Prius
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Для тех, кто рассматривает возможность покупки под заказ, в Красноярске доступен аналогичный автомобиль за 3,915 миллиона рублей, который также поступит из Южной Кореи.

Кроме того, уже появились варианты с минимальным пробегом. Например, продавец из Владивостока предлагает подключаемый гибрид 2023 года выпуска с пробегом всего 4 тысячи километров за 3,2 миллиона рублей. Этот автомобиль оснащен силовой установкой, основанной на 2,0-литровом моторе.

Новый Toyota Prius имеет габариты 4600 х 1780 х 1430 мм, а длина колесной базы составляет 2750 мм.

Источник: Auto.ru

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Лежнин Роман
Фото:Toyota
Количество просмотров 2066
19.01.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Prius (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Prius  2010
/ срок владения: 3 - 5 лет
Достоинства:
Надежности и эксплуатационные расходы. Автоматика спасла жизнь, избежал ДТП.
Недостатки:
Ломучий привод поясничного подпора. Отслаивание окантовки стекол люка.
Комментарий:
Очередная статья человека не экслатировавшего Приусы. Недостаточная поворачиваемоть - где вы ее видели? резиновая тягомотина... А вы пробовали нажимать на педаль газа? Только машины от 2.5 литров могут соперничать с Приусом в разгоне. В общем твердая двойка статье!
+2