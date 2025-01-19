Новейшая технологичная Тойота сильно подешевела в России

В России можно заказать Toyota Prius пятого поколения за 3,5 млн рублей

В конце августа 2024 года самый доступный Toyota Prius стоил 4 миллиона рублей, а сегодня его можно приобрести всего за 3,5 миллиона рублей.

Toyota Prius

Эта цена относится к модели 2023 года с передним приводом и 1,8-литровым бензиновым мотором в составе гибридной силовой установки. Продавец из Находки предлагает именно такой вариант.

Интерьер Toyota Prius

Для тех, кто рассматривает возможность покупки под заказ, в Красноярске доступен аналогичный автомобиль за 3,915 миллиона рублей, который также поступит из Южной Кореи.

Кроме того, уже появились варианты с минимальным пробегом. Например, продавец из Владивостока предлагает подключаемый гибрид 2023 года выпуска с пробегом всего 4 тысячи километров за 3,2 миллиона рублей. Этот автомобиль оснащен силовой установкой, основанной на 2,0-литровом моторе.

Новый Toyota Prius имеет габариты 4600 х 1780 х 1430 мм, а длина колесной базы составляет 2750 мм.

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Источник: Auto.ru