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Японцы разработали «зимний выхлоп», спасающий от отравления угарным газом

Компания Fujitsubo разработала «снежный колпак» на выхлопную трубу — Snowkel

Японский бренд Fujitsubo, специализирующийся на выхлопных системах для вторичного рынка, представил навесное изделие Snowkel, которая может спасти вам жизнь во время обильных снегопадов. Разработчики поясняют, что девайс предназначен для предотвращения отравления угарным газом. Если вы заведете мотор, когда машина засыпана снегом, выхлопные газы могут пойти под днище и оттуда проникнуть в салон.

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Но если прикрепить Snowkel к выхлопной трубе, газ пойдет через толщу снега в воздух. Это гарантирует, что атмосфера в салоне останется пригодной для дыхания... Изделие выглядит простым, но требует некоторого времени для установки. В комплект входят резиновый шланг-насадка на выхлопную трубу, три металлические трубки-удлинителя и несколько застежек липучек, крепящих конструкцию в вертикальном положении.

Если выходная труба глушителя сдвоенная, как у этой Toyota Corolla AE86 на Токийском автосалоне 2025 года, один из патрубков придется заглушить
Если выходная труба глушителя сдвоенная, как у этой Toyota Corolla AE86 на Токийском автосалоне 2025 года, один из патрубков придется заглушить

Конечно, можно просто расчистить снег вокруг выхлопной трубы, но этот необычный аксессуар с JDM-вайбами позволяет вам сначала завестить (в том числе – автозапуском), а уж потом чиститься – как все мы любим. Кроме того, можно с большей уверенностью ночевать в машине с заведенным движком, застряв где-то в ночной метели.

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Компания предупреждает, что на ходу элегантный «гусак» подлежит снятию, а совместим он только с круглыми выхлопными законцовками с диаметрами 30-40 мм. В Японии штуковина уже поступила в продажу по цене 11 800 йен – то есть примерно 75 долларов или 7,7 тысяч рублей. Кто-нибудь уже смотрел на российских маркетплейсах? Или проще соорудить такую самостоятельно?

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: The Drive

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 953
20.01.2025 
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