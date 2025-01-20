Турбомотор 2 л, 225 л.с., 6АКП, 4x4 — этот внедорожник скоро официально будет в России

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Продажи корейского внедорожника Rexton от KGM начнутся в начале 2025 года

Дистрибьютор автомобилей корейской компании KGM, ранее известной как SsangYong, «РЭКС Моторс», представил новую модель Rexton – флагманский рамный внедорожник, который заменит популярный в России SsangYong Rexton.

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KGM Rexton
KGM Rexton

Новый Rexton оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 2 литра, мощностью 225 л.с. и крутящим моментом 350 Н·м, работающим в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой Aisin.

Полный привод с подключаемой понижающей передачей (part-time 4WD) позволяет автомобилю уверенно преодолевать сложные участки дороги, включая глубокий снег и пересеченную местность. Подвеска включает независимую переднюю с двойными поперечными рычагами и пятирычажную заднюю, что обеспечивает комфортное движение по неровным дорогам.

KGM Rexton
KGM Rexton

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Rexton оснащен цифровой панелью приборов с 12,3-дюймовым экраном и сенсорным мультимедийным дисплеем той же диагонали. Русифицированный интерфейс поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Среди удобств – подогрев рулевого колеса, сидений, вентиляция передних кресел, а также атмосферная подсветка салона.

Второй ряд сидений можно сложить в пропорции 60:40, увеличив багажное отделение с 1051 литра до 1977 литров. Для безопасности внедорожник оснащен камерами кругового обзора и современными электронными системами, такими как курсовая устойчивость, помощь при старте на подъеме, предупреждение о смене полосы и т.д.

KGM Rexton
KGM Rexton

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Модель собирают в Южной Корее, и она будет доступна на российском рынке в двух комплектациях – Dream и Icon. Автомобили получат 5 лет гарантийной поддержки.

Справка

KGM (KG Mobility) – южнокорейская автомобилестроительная компания, основанная в 1954 году, со штаб-квартирой в Сеуле. Специализируется на производстве полноприводных внедорожников. С конца 1990-х годов автомобили SsangYong продавались в России. В 2022 году KG Group стала основным владельцем SsangYong, и марка была переименована в KGM.

Источник: KGM

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Алексеева Елена
Фото:KGM
Количество просмотров 4012
20.01.2025 
Фото:KGM
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