Собраны интересные факты о работе московского такси за 2024 год

Ликсутов: С 1 марта 2025 года аттестация водителей такси станет обязательной

На сегодняшний день в Москве и Подмосковье 199 тыс. легковых такси. Ежедневно водители такси перевозили 1,73 млн пассажиров. Для повышения комфорта и безопасности поездок:

Ввели аттестацию водителей такси на знание правил работы. С 1 марта 2025 года это требование станет обязательным для всех, кто работает в Москве.

Водители продолжают регистрироваться в системе аналитики работы такси КИС «АРТ». Сейчас там уже более 393 тыс. таксистов.

Таксомоторным компаниям выдали субсидии от Правительства Москвы. В 2024 году это составило 225 млн руб., которые компенсировали часть затрат при покупке 13 тыс. автомобилей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– В этом году в рамках нового закона о такси мы запустили аттестацию для водителей в Москве. Пассажиры должны получать высокий уровень сервиса, такую задачу поставил перед нами Мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас аттестацию можно пройти в добровольном порядке, а с 1 марта 2025 года она станет обязательной. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в нештатных ситуациях.

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Источник: Дептранс Москвы