#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Собраны интересные факты о работе московского такси за 2024 год

Ликсутов: С 1 марта 2025 года аттестация водителей такси станет обязательной

Рекомендуем
Такси в Москве находится под постоянным контролем властей

На сегодняшний день в Москве и Подмосковье 199 тыс. легковых такси. Ежедневно водители такси перевозили 1,73 млн пассажиров. Для повышения комфорта и безопасности поездок:

  • Ввели аттестацию водителей такси на знание правил работы. С 1 марта 2025 года это требование станет обязательным для всех, кто работает в Москве.
  • Водители продолжают регистрироваться в системе аналитики работы такси КИС «АРТ». Сейчас там уже более 393 тыс. таксистов.
  • Таксомоторным компаниям выдали субсидии от Правительства Москвы. В 2024 году это составило 225 млн руб., которые компенсировали часть затрат при покупке 13 тыс. автомобилей.

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

– В этом году в рамках нового закона о такси мы запустили аттестацию для водителей в Москве. Пассажиры должны получать высокий уровень сервиса, такую задачу поставил перед нами Мэр Москвы Сергей Собянин. Сейчас аттестацию можно пройти в добровольном порядке, а с 1 марта 2025 года она станет обязательной. Для пассажиров это гарантия того, что за рулем находится профессионал, который хорошо знает город и умеет действовать в нештатных ситуациях.

Источник: Дептранс Москвы

Подпишитесь на «За рулем» в

Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 116
20.01.2025 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0