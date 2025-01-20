Выпуск Запорожцев возобновят

В Запорожской области намерены возобновить производство машин марки «Запорожец»

В Запорожской области необходимо возобновить выпуск машин марки «Запорожец», рассказал председатель Законодательного собрания региона Виктор Емельяненко.

Он заявил, что сборку современных автомобилей Запорожец под тем же или уже иным названием стоит возобновить после освобождения территории города Запорожье, где расположен Запорожский автозавод.

Емельяненко полагает, что на АвтоЗАЗе, находящемся в Запорожье, можно собирать автомобили Запорожец. На предприятии имеется конвейер, на котором можно собирать автомобили, от легковых до микроавтобусов.

Емельяненко отметил, что раньше в Мелитополе располагался моторный завод. Предприятие впоследствии закрыли, поскольку производить моторы стало невыгодно.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: ТАСС