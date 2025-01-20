Какие машины ввозят в РФ по параллельному импорту?

Автостат Инфо: лидером параллельного импорта в 2024 году стал Li Xiang L7

Начав было сокращаться около года назад, к концу 2024-го параллельный импорт вновь набрал силу: по данным источника, за 12 месяцев в РФ зарегистрировано 161 449 машин (легковых автомобилей и LCV), ввезенных по параллельным схемам – и это на 17,7% больше, чем в 2023 году. Даже декабрь оказался удачнее, чем год назад: 12 480 «параллельных» иномарок, то есть плюс 5% к декабрю 2023-го.

Словом, это уже отдельный сегмент рынка со своими законами, тенденциями и лидерами. В них, кстати, прочно обосновался Li Xiang – количество регистраций машин этого бренда за 2024 выросло с 4715 до 23 347 единиц! Toyota ввозилась на 7% слабее, чем годом ранее, но все еще активно – 20 742 машины.

В топ-3 попал Hyundai с 15 419 машинами, показав спад на 17% по сравнению с 2023 годом. А пятерку лучших замкнули два бренда, ушедшие из России, но показывающие совершенно разнонаправленную динамику: Kia (13 465 автомобилей, -26%) и BMW (11 703 машины, +32%).

В рейтинге «параллельных» моделей в нокаутирующем стиле лидирует гибридный кроссовер Li Xiang L7 с результатом 11 711 единиц (+676% к объему 2023 года), а его собрат Li Xiang L9 обосновался на втором месте с результатом 9037 машин и годовым ростом в 196%. Третье место – Hyundai Tucson (6893 единицы, +2%), а в топ-5 также вошли Toyota Camry (5810 единиц, -1%) и Kia Sportage (5434 автомобиля, -16%).

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Источник: Автостат Инфо