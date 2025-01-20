Новые модели бренда оснастят экосистемой с искусственным интеллектом

Geely представил на выставке цифровых технологий CES 2025 инновацию с ИИ

Автопроизводитель Geely презентовал в ходе международной выставки цифровых технологий CES 2025 (Consumer Electronics Show) инновационную систему «Полноценный ИИ для интеллектуальных транспортных средств». Об этом рассказали в пресс-службе китайского бренда.

Ключевая особенность новой системы заключается не только в способности быстро адаптироваться и подстраиваться под конкретные условия, но и в обеспечении безопасности системы и защиты данных каждого пользователя.

Полноценный ИИ для интеллектуальных транспортных средств

Она представляет собой интеллектуальную экосистему, охватывающую воздушную, пространственную и наземную сферы. Таким образом, компания Geely стремится внедрить собственную технологию «автономного интеллекта» с целью создания универсальной мобильной среды.

«Полноценный ИИ для интеллектуальных транспортных средств» от Geely уже сейчас интегрирован в цикл разработки новых продуктов. Фирменная модульная архитектура GEA (Geely Electric Architecture), которая используется при создании электромобилей, обновлена до третьего поколения (GEEA 3.0) и использует более производительные чипы и новую операционную систему», – уточнили в пресс-службе.

Высокий уровень экспертизы и богатый опыт делают компанию Geely одним из лидеров по внедрению интеллектуальных технологий в автомобильную индустрию. Geely стремится к тому, чтобы вместе с «Полноценным ИИ для интеллектуальных транспортных средств» созданная технология автономного вождения постоянно развивалась и совершенствовалась.

Система включает в себя такие компоненты, как: голосовая модель, цифровая платформа c интегрированным ИИ, интеллектуальный кокпит и интеллектуальные технологии управления автомобилем. Планируется, что уже в ближайшее время эти инновационные разработки найдут свое воплощение в новых моделях бренда.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Geely