Toyota Camry, Ford Kuga и Mercedes C-класса стали лидерами по «звонкам»

Авто.ру Бизнес назвал самые популярные подержанные автомобили декабря

Сервис Авто.ру Бизнес проанализировал объявления от частных продавцов автомобилей с пробегом, которые за первые три дня после публикации получили наибольшее количество звонков.

В анализ включались объявления, соответствующие критериям ликвидности: возраст не старше 7 лет, пробег до 150 000 км, не более трех владельцев по ПТС, максимум одно ДТП и один расчет стоимости ремонта.

Лидеры декабря

Toyota Camry 2019 года – седан с пробегом 142 000 км был выставлен за 2 700 000 рублей. За первые три дня после публикации объявление собрало 71 звонок, а продавцу удалось продать автомобиль за 19 дней.

Ford Kuga 2019 года – кроссовер с пробегом 28 000 км оценили в 2 100 000 рублей. Он привлек 54 звонка и был продан всего за три дня.

Mercedes-Benz C-класса 2018 года – немецкий седан с пробегом 42 500 км и ценой 2 700 000 рублей заинтересовал 54 покупателя за сутки. Автомобиль продали в течение одного дня.

Популярные марки и модели

Китайские автомобили, такие как Haval F7, Geely Monjaro, Omoda C5, Voyah Dream и Voyah Free, также вошли в число лидеров по числу звонков. Среди отечественных моделей наибольший интерес вызвали Lada Largus и Lada Granta.

Скорость продажи

Автомобили Hyundai, Mercedes-Benz, Volkswagen и Skoda продавались быстрее остальных, оставаясь в продаже не более пяти дней.

География популярных объявлений

Большинство объявлений с высоким числом звонков (53%) было опубликовано в Москве и Московской области. На Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось 37%, а оставшиеся 10% распределились между Пермским краем, Республикой Татарстан, Самарской, Тамбовской и Тульской областями.