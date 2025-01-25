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Кто-то только что купил автомобиль Флинстоунов

Гольфкар в виде автомобиля семейки Флинстоунов продали с аукциона

На американском автомобильном онлайн-аукционе Bring a Trailer появился любопытный лот – гольф-кар, в точности повторяющий машину, которую водил глава семейства по имени Фред из мультсериала «Флинстоуны» (The Flintstones). Да, на такой не прокатишься по дорогам общего пользования, но мы вполне представляем себе человека, рассекающего на таком по коттеджному поселку где-нибудь в Подмосковье.

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В мультфильме машина Флинстоунов была сделана из дерева и камней, но тут их успешно имитируют металл, композиты и ткань – салон выглядит как каменный, но должен быть вполне мягок. Вообще, имитация вышла довольно точная – «выдают» только два светодиодных фонаря на передней кромке крыши.

Оригинальный автомобиль приводился в движение опущенными сквозь пол ногами, но тут создатели все же сжалились над приобретателем и еще раз поступились каноном: машинка электрическая, с приводом на заднюю ось.

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Мультсериал The Flintstones дебютировал на американском канале ABC в 1960 году и продержался в эфире шесть лет. По мотивам оригинального мультика, изображающего жизнь среднестатистических американцев в антураже каменного века, снято несколько мультипликационных продолжений и полнометражных художественных фильмов. Выставленная на торги машинка уже продана – аукцион завершился 22 января. Финальная цена неизвестна, но аппарату уже прочат победы на конкурсах автоэкзотики, так что автор проекта наверняка неплохо подзаработал...

Источник: Car and Driver

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Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 13
25.01.2025 
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