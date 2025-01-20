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В заброшенном Запорожце актера нашли труп женщины с колото-резаными ранами

В отношении мужчины, зарезавшего и бросившего женщину в Запорожце актера Куценко, завели уголовное дело

Уголовное дело об убийстве женщины, в котором фигурирует автомобиль актера Гоши Куценко, завели в Москве. Согласно данным следствия, безработный и судимый в прошлом уроженец Татарстана Альберт Абдуллин оставил в машине тело изрезанной им женщины.

Со слов задержанного, во время выпивки в салоне автомобиля Куценко он поссорился со своей случайной знакомой и зарезал ее. Преступник полностью признал вину, инцидент произошел в ночь на 19 января.

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После сообщения жителей дома по Кутузовскому проспекту, прибывший на место преступления патруль обнаружил в салоне труп неизвестной женщины возрастом примерно 30-35 лет, на ее теле насчитали не менее 12 колото-резаных ран.

Задержанным оказался 30-летний неработающий житель Казани Альберт Абдуллин. Мужчина сознался в убийстве; ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ, ранее у него уже были три судимости по делам об убийстве, кражах, разбое, нанесении телесных повреждений и изнасиловании.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Прокуратура г. Москвы
Количество просмотров 134
20.01.2025 
Фото:Прокуратура г. Москвы
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