В Москве пройдет конгресс «Смазочные материалы 2025»

Конгресс «Смазочные материалы 2025» пройдет в Москве 17 и 18 февраля

17-18 февраля в столичной гостинице «Hilton Ленинградская» пройдет конгресс и выставка руководителей рынка смазочных материалов – «Смазочные материалы 2025». Российский рынок смазочных материалов продолжает трансформироваться. Согласно аналитическим прогнозам, объем отечественного рынка оценивался в 1,76 млрд литров в 2023 году и, как ожидается экспертами В2Х, рост в 2024-м составит 1,8%, в 2025 также 1,8% в целом по рынку. Таким образом, объем рынка в 2024 году составит примерно 1,80 млн тонн, а в 2025-м – 1,83 млн тонн.

Но в структуре сегментов потребления, продуктовой структуре и долей игроков будут разные изменения под действием разных факторов в эти два года. Расширение производственных мощностей обусловлено значительным спросом на высокотехнологичные смазочные материалы ключевыми потребителями – предприятиями металлургии, горнодобывающей, сельскохозяйственной и других отраслей.

Помимо увеличения объемов выпускаемой продукции российские производители стремятся повысить качество и расширить ассортимент продукции. В планах компаний модернизация производственных площадок и строительство новых мощностей, замещение импортных присадок и компонентов. Конгресс будет сосредоточен на обсуждении перспектив развития рынка масел и СОЖ и рынков сбыта, технологиях производства и возможностях оптимизации бизнеса. Конгресс «Смазочные материалы 2025» будет продлен до двух дней и ожидает более 200 участников.

Цель конгресса

Создать площадку для участников рынка, на которой они смогут встретиться, заслушать презентации и провести переговоры с поставщиками технологий и решений, лицензиарами процессов, финансовыми и банковскими структурами, чтобы обсудить возможности, доступные для отрасли на пути к увеличению маржинальности выпускаемой продукции.

Ключевые темы

Обзор рынка смазочных материалов: прогнозы, вызовы, новые возможности, меры поддержки, подходы к реализации инвестиционных проектов.

Рынки сбыта: перспективы и вызовы, планы потребителей, цепочки поставок, международное сотрудничество.

Развитие производств смазочных материалов: новые мощности и продукция, технологическая независимость, адаптация к новым требованиям рынка, роль НИОКР в повышении производственной эффективности.

Повышение операционной эффективности производства: автоматизация, цифровые решения, блендинг, экономика замкнутого цикла.

Социальная и экологическая ответственность производителей.