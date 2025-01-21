Как починить нити обогрева заднего стекла при помощи клея — лайфхак от экспертов

Водителям рассказали, как самостоятельно отремонтировать систему обогрева стекла

Иногда система обогрева заднего стекла автомобиля выходит из строя, но не все водители знают, что ее можно отремонтировать самостоятельно. Эксперты издания Pravda.Ru поделились советами, как можно устранить такую проблему своими руками.

Для начала необходимо выяснить, в чем заключается поломка обогрева. Зачастую она связана с перегоранием проводов, поэтому нужно внимательно осмотреть стекло на наличие его повреждений или проводов. Если есть трещины, потребуется замена всего стекла, но в случае с перегоревшими проводами это не понадобится.

Понадобится специальный клей для обогрева стекол – он продается в любом автомагазине, также потребуются ножницы, спирт для очистки и клейкая лента для фиксации проводов. Перед тем как приступить к ремонту, необходимо обязательно отключить аккумулятор.

«Затем очистите поверхность стекла с помощью спирта, чтобы клей хорошо схватывался. Нанесите клей на поврежденные участки проводов и аккуратно прижмите их. Важно следить за тем, чтобы не повредить остальные провода. После этого зафиксируйте провода с помощью клейкой ленты на несколько часов, чтобы клей полностью высох», – перечисляют последовательность действий эксперты.

Затем нужно дождаться, когда все высохнет, подключить аккумулятор и проверить, работает ли обогрев. Если все сделано правильно, все будет функционировать и стекло нагреется.