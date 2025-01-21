В Россию привезли новый семейный внедорожник Hyundai
В России появился в продаже Hyundai Palisade нового поколения за ₽9,85 млн
Московский дилер привез в Россию корейский большой кроссовер Hyundai Palisade нового поколения за 9 845 000 руб. Автомобиль продается в комплектации Caligraphy с гибридным мотором объемом 2,5 литра общей мощностью 334 л.с., АКП. Привод полный.
Hyundai Palisade
В машине предусмотрено множество систем комфорта и помощи водителю, включая функции удержания машины в полосе следования, помощи при езде задним ходом и обнаружения пешеходов.
Также у автомобиля есть многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и прочее.
Hyundai Palisade
Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.
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Источник: Autonews.ru
Фото:Hyundai
149
21.01.2025
Фото:Hyundai
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