В Россию привезли новый семейный внедорожник Hyundai

В России появился в продаже Hyundai Palisade нового поколения за ₽9,85 млн

Московский дилер привез в Россию корейский большой кроссовер Hyundai Palisade нового поколения за 9 845 000 руб. Автомобиль продается в комплектации Caligraphy с гибридным мотором объемом 2,5 литра общей мощностью 334 л.с., АКП. Привод полный.

Hyundai Palisade

В машине предусмотрено множество систем комфорта и помощи водителю, включая функции удержания машины в полосе следования, помощи при езде задним ходом и обнаружения пешеходов.

Также у автомобиля есть многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и прочее.

Hyundai Palisade

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

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Источник: Autonews.ru