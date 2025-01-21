#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

В Россию привезли новый семейный внедорожник Hyundai

В России появился в продаже Hyundai Palisade нового поколения за ₽9,85 млн

Московский дилер привез в Россию корейский большой кроссовер Hyundai Palisade нового поколения за 9 845 000 руб. Автомобиль продается в комплектации Caligraphy с гибридным мотором объемом 2,5 литра общей мощностью 334 л.с., АКП. Привод полный.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!
Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Рекомендуем
Не имеете права! — Эти 5 действий инспектора недопустимы при общении с водителем

В машине предусмотрено множество систем комфорта и помощи водителю, включая функции удержания машины в полосе следования, помощи при езде задним ходом и обнаружения пешеходов.

Также у автомобиля есть многозонный климат-контроль, подогрев и вентиляция сидений, система бесключевого доступа, адаптивный круиз-контроль и прочее.

Hyundai Palisade
Hyundai Palisade

Ранее «За рулем» сообщал, что в Россию привезли неубиваемую Kia с надежным мотором по доступной цене.

Источник: Autonews.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 149
21.01.2025 
Фото:Hyundai
Поделиться:
Оцените материал:
-1

Отзывы о Hyundai Palisade

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв