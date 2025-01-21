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Хэтчбек в хорошем состоянии с пробегом 100 тыс. км за 1 млн рублей: в РФ есть такой

Эксперт Рязанов назвал вариант надежного силового агрегата Lada XRAY с пробегом

Созданный на платформе B0 от Renault Logan отечественный хэтчбек Lada XRAY имеет ряд недочетов. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

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«Для машины предлагалось три бензиновых атмосферных двигателя. Самый бодрый мотор – 1,8-литровый, и он одновременно и самый проблемный. У него наибольшее число претензий к повышенному расходу масла из-за неудачной конструкции поршневых колец», – объясняет специалист.

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У двух других двигателей XRAY объемом 1,6 л выходит из строя датчик положения коленчатого вала, катушки зажигания и течет антифриз. При этом младшие моторы объемом 1,6 л более надежны и проще по конструкции, подчеркивает Рязанов.

Хэтчбек оснащен отечественной и французской МКП, роботизированной трансмиссией и вариатором. Самым надежным вариантом является версия с механикой, а проблемным можно назвать робот с одним сцеплением, который не отличается ни плавностью переключения передач, ни скоростью, констатирует Рязанов.

Lada Xray
Lada Xray

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У XRAY очень скромная отделка интерьера, не очень удачно расположены некоторые кнопки и нет нормальной ниши для телефона, а второй ряд сидений тесноват. Но на рынке можно найти модель в хорошем состоянии с пробегом до 100 тыс. км за один миллион рублей, уточнил Рязанов.

Напомним, хэтчбек Lada XRAY выпускался в РФ в период с 2015 по 2022 годы. Всего за это время с конвейера сошло 160 тыс. экземпляров, производство свернули из-за нехватки комплектующих зарубежного производства.

Источник: gazeta.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
Количество просмотров 250
21.01.2025 
Фото:АВТОВАЗ
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Отзывы о LADA XRAY (22)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA XRAY  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Комфортная езда и полная начинка.
Недостатки:
Довольно высокая стоимость и разрыв с похожими вариантами от рено невелик. Пробку бензобака надо носить собой на кассу АЗС вместе со вставленным в нее откидным ключом т.к 2021г на машине с кучей электроники не сделали лючок от центрального замка) Диллеры обманывают и накручивают за установку защиты, сигнализации которые и так идут в базе. Штатная сигнализация вполне себе рабочий вариант но купить машину не заплатив диллеру 30-100к за "доп оборудование" невозможно или ждите машину 3-6 месяцев
Комментарий:
У меня новый xray 2021 (комплектация club) сломался на 3й день (400км пробег) после приезда из салона. 2ю неделю ждет замены сцепления за мой счёт у диллера т.к в 2021 начали ставить какой-то другой маховик к которому не подходит то сцепление что у них в наличии. Радует хотя бы быстрое реагирование службы лада и бесплатной эвакуации к диллеру. Всем счастливцам рекомендую избегать даже легких грунтовок в плохую погоду где есть малейший риск остановки по вине застрявших впереди. Также не рекомендую выключать ESP ни при каких обстоятельствах и прибегнуть к помощи цепей, противобуксовочных траков или нормального внедорожника дабы не попасть на деньги. Выползание без ESP раскачкой на 2й как делал я сожжет это картонное сцепление или сломается выжимной с цилиндром и плюс маховик сцепления. Даже при том что данный метод демонстрируется инструктором завода лада на канале в ютуб. мотор ВАЗ 21129 1.6 106лс, коробка ВАЗ. (коробки рено на мкпп уже нигде нет на ладах)
+7