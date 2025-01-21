Хэтчбек в хорошем состоянии с пробегом 100 тыс. км за 1 млн рублей: в РФ есть такой

Эксперт Рязанов назвал вариант надежного силового агрегата Lada XRAY с пробегом

Созданный на платформе B0 от Renault Logan отечественный хэтчбек Lada XRAY имеет ряд недочетов. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов.

«Для машины предлагалось три бензиновых атмосферных двигателя. Самый бодрый мотор – 1,8-литровый, и он одновременно и самый проблемный. У него наибольшее число претензий к повышенному расходу масла из-за неудачной конструкции поршневых колец», – объясняет специалист.

У двух других двигателей XRAY объемом 1,6 л выходит из строя датчик положения коленчатого вала, катушки зажигания и течет антифриз. При этом младшие моторы объемом 1,6 л более надежны и проще по конструкции, подчеркивает Рязанов.

Хэтчбек оснащен отечественной и французской МКП, роботизированной трансмиссией и вариатором. Самым надежным вариантом является версия с механикой, а проблемным можно назвать робот с одним сцеплением, который не отличается ни плавностью переключения передач, ни скоростью, констатирует Рязанов.

Lada Xray

У XRAY очень скромная отделка интерьера, не очень удачно расположены некоторые кнопки и нет нормальной ниши для телефона, а второй ряд сидений тесноват. Но на рынке можно найти модель в хорошем состоянии с пробегом до 100 тыс. км за один миллион рублей, уточнил Рязанов.

Напомним, хэтчбек Lada XRAY выпускался в РФ в период с 2015 по 2022 годы. Всего за это время с конвейера сошло 160 тыс. экземпляров, производство свернули из-за нехватки комплектующих зарубежного производства.

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Источник: gazeta.ru