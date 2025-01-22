Белоснежные пляжи этого острова привлекли за год более одного млн туристов

АТОР: поток российских туристов на остров Хайнань в 2024 году вырос в 11 раз

Туристический поток россиян на китайский остров Хайнань в 2024 году вырос более чем в 11 раз и составил 178,4 тысячи отдыхающих. Такими данными поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«В 2024 году тропический остров Хайнань принял 178 400 российских туристов. По сравнению с объемами 2023 года – 16 000 туристов из РФ – турпоток вырос более чем в 11 раз», – уточнили в АТОР со ссылкой на данные Национального туристического офиса Китая в Москве.

Совокупный поток интуристов на остров Хайнань тоже вырос за год и превысил один миллион человек. В отделе международного сотрудничества департамента культуры и туризма острова Хайнань сообщили, что в 2025 году остров намерен принять 1,5 млн туристов. В АТОР добавили, что рост спроса на туры на Хайнань в 2025 году фиксируют все туроператоры, работающие на китайском направлении.

«У туроператоров Space Travel, Ambotis Holidays, Fun&Sun, Tez Tour объем продаж туров на Хайнань сейчас превышает прошлогодние значения в два раза. У PAC Group – в три раза. У "Русского Экспресса" – в 10 раз. Прирост ITM group – 27%. Заметно укрепились позиции острова Хайнань в продажах компаний China Travel, Anex, ГК "Спектрум", ПАКС, "Интурист"», – отметили в ассоциации.

На продажи туров на Хайнань положительно влияют наличие прямых авиарейсов из регионов, хорошие цены и безвизовый въезд. Кроме того, высокому турпотоку способствует развитая курортная инфраструктура, сервис и разнообразие туристических возможностей.

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Источник: ria.ru