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Небольшая проблема мешает выпуску электрического Land Rover Defender

Глава JLR: В Land Rover Defender нет места для установки электрической батареи

Land Rover Defender не станет полностью электрическим, пока не перейдет на новое поколение. Перевод текущей модели на электрическую тягу слишком сложен с технической точки зрения, рассказал коммерческий директор JLR Леннард Хорник.

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Land Rover Defender
Land Rover Defender

Он пояснил: «Модель L663 прекрасно выполняет свои функции, и у нас уже есть версия с подключаемым гибридом и четырехцилиндровым двигателем. Но найти место для аккумуляторов в нынешнем Defender крайне сложно, поэтому нам придется использовать другую платформу».

Однако это не означает, что электрического Defender не будет. JLR активно работает над электрификацией и намерена выпустить электрические версии всех своих ключевых моделей, включая Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar. Но для того, чтобы сделать это с текущей платформой, придётся искать выход.

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На данный момент Defender доступен с различными силовыми агрегатами, от подключаемого гибрида с четырехцилиндровым двигателем до 5,0-литрового V8 с турбонаддувом. Также доступна версия с двигателем V8 от BMW для Defender Octa.

Среди конкурентов Дефендера уже можно встретить Mercedes G-Class, который перешел на электрическую тягу, хотя в его линейке все еще присутствуют версии с V8.

Land Rover также намекнул на выход Range Rover EV в 2025 году.

Источник: The Drive

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Алексеева Елена
Количество просмотров 30
23.01.2025 
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Отзывы о Land Rover Defender (4)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Land Rover Defender  2008
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
нет
Недостатки:
летит всё, начиная с двигателя и кончая переключателем света. За 9летэксплуатации поменял на сраном дефендоре-110 :1.двигатель;2.коробку;3.раздатку;4.передний и задний мост;5.замок зажигания;6.рулевку в сборе и ещё кучу мелочей таких как крестовины на карданах(летят каждый год).
Комментарий:
Вот Вам и хвалёный лендровер-дефендер. Если в 2010г больше знал о машине, обходил её 10 дорогой. А сейчас за такие деньги ,что я вложил в неё - смеяться будут если озвучу. И хвалят дефендер только представители Л.Р, кто на них зарабатывает деньги. Очень дорогая машина, одним словом - конструктор для дураков, у кого есть лишние деньги. Люди - не видитесь на рекламу, если хотите взять вездихода, берите старенький гелендваген и доводите до ума, Что я и сделал. Разница огромадная.
+3