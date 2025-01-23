Небольшая проблема мешает выпуску электрического Land Rover Defender

Глава JLR: В Land Rover Defender нет места для установки электрической батареи

Land Rover Defender не станет полностью электрическим, пока не перейдет на новое поколение. Перевод текущей модели на электрическую тягу слишком сложен с технической точки зрения, рассказал коммерческий директор JLR Леннард Хорник.

Land Rover Defender

Он пояснил: «Модель L663 прекрасно выполняет свои функции, и у нас уже есть версия с подключаемым гибридом и четырехцилиндровым двигателем. Но найти место для аккумуляторов в нынешнем Defender крайне сложно, поэтому нам придется использовать другую платформу».

Однако это не означает, что электрического Defender не будет. JLR активно работает над электрификацией и намерена выпустить электрические версии всех своих ключевых моделей, включая Range Rover, Defender, Discovery и Jaguar. Но для того, чтобы сделать это с текущей платформой, придётся искать выход.

На данный момент Defender доступен с различными силовыми агрегатами, от подключаемого гибрида с четырехцилиндровым двигателем до 5,0-литрового V8 с турбонаддувом. Также доступна версия с двигателем V8 от BMW для Defender Octa.

Среди конкурентов Дефендера уже можно встретить Mercedes G-Class, который перешел на электрическую тягу, хотя в его линейке все еще присутствуют версии с V8.

Land Rover также намекнул на выход Range Rover EV в 2025 году.

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Источник: The Drive