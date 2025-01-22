В таком состоянии за руль садиться нельзя! Советы медика

Врач Калюжная: Стресс или плохое самочувствие могут привести к серьезным авариям

И у нас, и за рубежом не утихают споры о том, в каких ситуациях и до какого возраста можно безопасно управлять автомобилем. Но поскольку статистики по этому вопросу не ведется, утверждать что-либо сложно.

К тому же водители в возрасте, как правило, хорошо осведомлены о своих заболеваниях, и если они следят за своим здоровьем и чувствуют себя нормально, то почему бы и в преклонном возрасте не продолжать водить автомобиль? Тем более что это люди, как правило, с большим стажем и водительским опытом.

«За рулем» решил выяснить, какие изменения в самочувствии водителя могут сигнализировать о том, что сегодня лучше воздержаться от вождения. Причем это касается не только пожилых водителей, ведь периодически недомогание испытывает каждый человек.

Также мы узнали у доктора, какие признаки и изменения в организме пожилых людей могут повлиять на их способность безопасно управлять автомобилем. И как человеку в преклонном возрасте обеспечить безопасность за рулем?

Мнение специалиста

Марина Калюжная, учредитель клиник, врач психиатр-нарколог «Клиники доктора Калюжной»:

– Водителям следует воздержаться от управления автомобилем при любом физическом или психическом состоянии, которое может ухудшить способность управлять автомобилем. К таким состояниям относятся: сильная усталость, недостаток сна, головокружение, заторможенность, а также последствия употребления алкоголя, наркотиков или седативных средств. Даже незначительные когнитивные нарушения, вызванные стрессом или плохим самочувствием, могут привести к серьезным авариям.

Пожилые водители сталкиваются с дополнительными рисками, обусловленными возрастными изменениями. Снижение остроты зрения, замедленная реакция и ухудшение моторики существенно снижают способность безопасно управлять автомобилем. ВОЗ отмечает, что когнитивные изменения у водителей старше 65 лет значительно влияют на безопасность на дорогах.

Чтобы уменьшить вероятность аварий, пожилым водителям рекомендуется регулярно проверять зрение и слух; избегать вождения в условиях ограниченной видимости (в ночное время или дождливую погоду); планировать маршруты и длительность поездок с учетом возможного утомления; консультироваться с врачом для контроля состояния здоровья.