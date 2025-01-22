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В России доступен любимый японский кроссовер россиян: он стоит дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые Toyota RAV4 по цене от 3,5 млн рублей

В России продаются сотни новых Toyota RAV4, автомобили попадают в страну по параллельным каналам. Если брать в расчет только те машины, в цене которых учтен утильсбор, то цены на них начинаются от 3 500 000 рублей.

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Toyota RAV4
Toyota RAV4

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Если брать сопоставимых по классу «китайцев», то рестайлинговый Changan CS75plus и новый Geely Atlas стоят сейчас от 3 590 000 и 3 517 190 рублей в недорогих комплектациях.

За 3 500 000 рублей новую Toyota RAV4 2024 года дилер из Владивостока готов привезти под заказ. Под капотом автомобиля 2,0-литровый 171-сильный атмосферник, вариатор. Привод полный. У кроссовера цифровая приборная панель, комбинированная отделка интерьера, большой экран, мульти-руль, двухзонный климат-контроль.

Toyota RAV4
Toyota RAV4

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За 3 569 000 рублей похожие авто из наличия предлагает официальный дилер Toyota в Мурманске. Мотор у автомобиля тот же, привод передний. Салон тканевый, аналоговая приборная панель и более простая медиасистема. Среди опций адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары и другое.

В Москве Toyota RAV4 из наличия со 149-сильным мотором объёмом 2,0 литра и полным приводом будет стоит от 3 990 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 45
22.01.2025 
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+25