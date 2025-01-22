В России доступен любимый японский кроссовер россиян: он стоит дешевле «китайцев»

В России появились в продаже новые Toyota RAV4 по цене от 3,5 млн рублей

В России продаются сотни новых Toyota RAV4, автомобили попадают в страну по параллельным каналам. Если брать в расчет только те машины, в цене которых учтен утильсбор, то цены на них начинаются от 3 500 000 рублей.

Toyota RAV4

Если брать сопоставимых по классу «китайцев», то рестайлинговый Changan CS75plus и новый Geely Atlas стоят сейчас от 3 590 000 и 3 517 190 рублей в недорогих комплектациях.

За 3 500 000 рублей новую Toyota RAV4 2024 года дилер из Владивостока готов привезти под заказ. Под капотом автомобиля 2,0-литровый 171-сильный атмосферник, вариатор. Привод полный. У кроссовера цифровая приборная панель, комбинированная отделка интерьера, большой экран, мульти-руль, двухзонный климат-контроль.

Toyota RAV4

За 3 569 000 рублей похожие авто из наличия предлагает официальный дилер Toyota в Мурманске. Мотор у автомобиля тот же, привод передний. Салон тканевый, аналоговая приборная панель и более простая медиасистема. Среди опций адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары и другое.

В Москве Toyota RAV4 из наличия со 149-сильным мотором объёмом 2,0 литра и полным приводом будет стоит от 3 990 000 рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомый кроссовер Skoda с надежным мотором привезли в Россию.

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Источник: «Автоновости дня»