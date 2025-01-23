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Запуск нового участка трассы на ЦКАД экономит время автомобилистов в пути

Хуснуллин: Новым участком трассы на ЦКАД воспользовались почти 280 тысяч раз

Запуск движения в обход деревни Малые Вяземы в Московской области разгрузил самый узкий участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) между Можайским и Минским шоссе.

С момента открытия движения этим участком трассы воспользовались почти 280 тысяч автовладельцев. Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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Он напомнил, что месяц назад президент РФ Владимир Путин дал старт движению по одному из самых долгожданных и значимых для жителей Подмосковья участку.

«Благодаря ему удалось повысить качество жизни жителей Малых Вязем, поскольку он разгрузил улично-дорожную сеть от транзитного транспорта. Обход позволил автомобилистам быстрее и безопаснее проезжать один из самых высокоинтенсивных участков ЦКАД – между Можайским и Минским шоссе», – подчеркнул вице-премьер.

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По словам Хуснуллина, благодаря участку устранены одноуровневые пересечения с ж/д путями Смоленского направления, сократив время в пути. Все эти факторы стали импульсом развития не только Московской области, но и всего Центрального региона в части улучшения транспортного сообщения. Этот участок стал очень популярным среди пользователей дорог – всего за месяц автомобилисты по нему проехали 278 тыс. раз, подытожил Хуснуллин.

Источник: government.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Правительство России
Количество просмотров 34
23.01.2025 
Фото:Правительство России
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