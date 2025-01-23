Запуск нового участка трассы на ЦКАД экономит время автомобилистов в пути

Хуснуллин: Новым участком трассы на ЦКАД воспользовались почти 280 тысяч раз

Запуск движения в обход деревни Малые Вяземы в Московской области разгрузил самый узкий участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) между Можайским и Минским шоссе.

С момента открытия движения этим участком трассы воспользовались почти 280 тысяч автовладельцев. Об этом сообщил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Он напомнил, что месяц назад президент РФ Владимир Путин дал старт движению по одному из самых долгожданных и значимых для жителей Подмосковья участку.

«Благодаря ему удалось повысить качество жизни жителей Малых Вязем, поскольку он разгрузил улично-дорожную сеть от транзитного транспорта. Обход позволил автомобилистам быстрее и безопаснее проезжать один из самых высокоинтенсивных участков ЦКАД – между Можайским и Минским шоссе», – подчеркнул вице-премьер.

По словам Хуснуллина, благодаря участку устранены одноуровневые пересечения с ж/д путями Смоленского направления, сократив время в пути. Все эти факторы стали импульсом развития не только Московской области, но и всего Центрального региона в части улучшения транспортного сообщения. Этот участок стал очень популярным среди пользователей дорог – всего за месяц автомобилисты по нему проехали 278 тыс. раз, подытожил Хуснуллин.

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Источник: government.ru