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Шведский автобренд не откажется от выпуска флагманского кроссовера, пока есть спрос

Компактный кроссовер Volvo EX30 обновится и получит «внедорожную» 4х4 версию

Автопроизводитель Volvo готовит к выходу на рынок модифицированную версию электрического кроссовера EX30.

Новинка получит улучшенные внедорожные возможности и обозначение Cross Country. Первые фото кроссовера публикуют китайские СМИ и прогнозируют, что дебют модели на рынке Китая состоится уже в 2025 году.

Volvo EX30
Volvo EX30

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Volvo EX30 Cross Country получил затемненные вставки на передней части и корме, а бамперы украшены серебристыми накладками. Демонстрационная версия кроссовера оснащена экспедиционным багажником и запасным колесом.

Также в СМИ пишут, что Volvo EX30 Cross Country получит оригинальные колесные диски с высокопрофильными покрышками, и доработанную подвеску с увеличенным дорожным просветом. Не исключено, что Cross Country будет только полноприводным, а мощность моторов составит до 428 л. с. и 543 Нм. 66-киловаттная батарея обеспечивает кроссоверу запас хода до 540 км.

Volvo EX30
Volvo EX30

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Стоит отметить, что продажи электрокаров Volvo достигли в 2024 году 175,2 единиц – в полтора раза больше, чем годом ранее. Но отказываться от машин с ДВС в компании не намерены. В частности, большой кроссовер XC90 будут выпускать до тех пор, пока на него есть спрос.

Источник: autohome.com.cn

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Светлана Тарасенко
Фото:Volvo
Количество просмотров 77
22.01.2025 
Фото:Volvo
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